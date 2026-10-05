BND Başkanı Jaeger, Rusya ile gizli savaşta olduklarını ve tehdidin sürdüğünü söyledi - Son Dakika
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BND Başkanı Jaeger, Rusya ile gizli savaşta olduklarını ve tehdidin sürdüğünü söyledi

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BND Başkanı Jaeger, Bundestag'ın Parlamento Denetim Kurulu oturumunda Almanya'nın Rusya ile gizli savaş içinde olduğunu ve çatışma tehlikesi bulunduğunu söyledi. Jaeger, Rusya'nın Almanya için somut tehdit oluşturduğunu, saldırı tehdidinin gerçek ve mevcut kaldığını belirtti.

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger, ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceğini belirterek, "Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma yeni ve daha tehlikeli bir boyut kazandı. Şu anda başka hiçbir ülke Almanya için bu kadar doğrudan, kapsamlı ve somut bir tehdit oluşturmuyor. Almanya, Rusya ile gizli bir savaş içinde. Almanya, Rusya ile şiddetli bir çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger, Alman Federal Meclisinin (Bundestag) istihbarat kurumlarının faaliyetlerini denetleyen Parlamento Denetim Kurulu'nun (PKGr) bu sabahki oturumunda bilgi verdi. BND Başkanı Martin Jaeger, Almanya ile Rusya arasında şiddetli bir çatışma tehlikesi olduğunu belirterek, "Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma yeni ve daha tehlikeli bir boyut kazandı. Şu anda başka hiçbir ülke Almanya için bu kadar doğrudan, kapsamlı ve somut bir tehdit oluşturmuyor. Almanya, Rusya ile şiddetli bir çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Jaeger, ağustos ayında Leipzig Havalimanına yönelik patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile yapılmak istenen saldırı girişimine ilişkin olarak ise "Bu olay tehdit seviyesinin bir örneğiydi. Rus istihbarat servisleri yüksek derecede profesyonellik ve acımasızlıkla hareket ettiklerinin bir örneğiydi. Almanya'da daha fazla saldırı tehlikesi hiçbir şekilde sona ermedi. Almanya'daki hedeflere yönelik saldırı tehdidi gerçek ve mevcut olmaya devam ediyor. Bununla yüzleşmeliyiz" açıklamasını yaptı. BND Başkanı "Tehdit, bireysel saldırı planlarının çok ötesine uzanıyor. Rusya, Avrupa'da siyasi nüfuz kurmayı ve Moskova aleyhine kararlar alınmasını engellemeyi amaçlıyor. Almanya, Rusya'nın Avrupa'daki hegemonyacı güç gösterisine büyük bir engel haline geldi. Gelecekte Berlin ve diğer Avrupa başkentlerinde Moskova aleyhine hiçbir siyasi karar alınmamasını sağlamak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Putin baskı altında

BND Başkanı, "Başkan Putin, Ukrayna üzerindeki baskıyı kesmenin, kendi iç iktidar tabanını tehlikeye atmadan durdurabileceği noktayı çoktan geçti. Rusya'nın bakış açısından, bugüne kadar yapılan büyük fedakarlıkları haklı çıkaracak bir başarıyı Ukrayna'da göstermesi gerekiyordu. Bu da onu büyük bir baskı altına alıyor ancak bu durum Moskova'da kararsızlık anlamına gelmiyor. Rusya, askeri ve ekonomik kaynaklarının sınırlılıklarının farkında. Kendi zayıflıklarını içeride baskı yoluyla, kaynakları sürekli olarak savaşa odaklayarak ve en önemlisi-kararlılık ve risk alarak telafi ediyor. Rusya, maddiyat, para ve insan hayatından daha çok irade gücüne ve fedakarlık yapma isteğine değer veriyor. Rusya nihayetinde Rus baskısına ve yıldırma taktiklerine dayanamayacağımızı varsayarak hareket ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Çatışma halinde değiliz ve yine de saldırıya uğruyoruz"

BND Başkanı Jaeger, "Rusya bize karşı gizli bir savaş (gölge savaşı) yürütüyor. Bu ilan edilmemiş savaş, geleneksel askeri veya hukuki kategorilerle kavranamaz. Çatışma halinde halinde değiliz ve yine de saldırıya uğruyoruz bu gerçekten de bir gizli savaş (gölge savaşı)" dedi. Jaeger, Rusya'nın Avrupa'nın Ukrayna'ya olan siyasi desteğini kırmak istediğini de kaydetti.

Jaeger, "Bu çatışmayı biz istemedik. Rusya bizi büyük bir düşman olarak görüp bunu bize dayatıyor. Bunun nedeni, Almanya'nın Rusya'nın revizyonist-yayılmacı politikalarını ve Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşını kabul etmemesi. Almanya, Rusya'nın Avrupa'daki hegemonik güç gösterisine büyük bir engel haline geldi ve bu nedenle Rus eylemlerinin hedefi oldu. Moskova'nın değerlendirmesi uyum sağlamayan herkes düşman olur" diye konuştu. Jaeger, "Rusya'nın korkutma girişimlerine ve daha fazla müdahalesine karşı kendimizi hazırlamalıyız. Muhtemelen daha fazla tehdit olacak. Buna karşı kararlı durmalıyız. Rusya bizi test ediyor. Bu durumu nasıl ele aldığımızı yakından izliyor. Kremlin, önlem alma konusunda tereddüt edersek Almanya üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır" diye konuştu.

Jaeger, Rusya'nın NATO topraklarına yönelik büyük ölçekli bir saldırısına dair herhangi bir işaret görmediklerini ancak Baltık ülkelerinde "düşük seviyeli Rus askeri faaliyetleri" olabileceğini belirtti.

BND Başkanı'nın Ukrayna tecrübesi var

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger Eylül 2025'te göreve başladı. BND Başkanı Jaeger, daha önce Kiev, Bağdat ve Kabil'de büyükelçi olarak görev yapmıştı. Jaeger'in dikkat çektiği gizli savaş (gölge savaşı), resmi olarak var olmayan, paralı askerler, bilgisayar korsanları ve insansız hava araçları ile yürütülen çatışma türü olarak tanımlanıyor.

BND Başkanının katıldığı toplantı kamuoyuna açık yapıldı

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger, ülkesinin dış istihbaratına ilişkin kritik açıklamalarını Alman Federal Meclisinin (Bundestag) istihbarat kurumlarının faaliyetlerini denetleyen Parlamento Denetim Kurulu'nun (PKGr) bu sabahki oturumunda yaptı. Ülkenin 3 istihbarat teşkilatını denetleyen PKGr'nin istihbarat başkanlarını dinlediği gizli oturumlar yılda bir kez kamuoyuna açık yapılıyor.

Kaynak: İHA
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