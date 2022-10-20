Düzce Ticaret Borsası'nda yeniden güven tazelemek isteyen Karslıoğlu, "25 yıldır bu görevdeyiz. Üyelerimizin hak ve menfaatleri için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tecrübemizle yeniden başkanlığa talibiz" dedi.

Kaynak: İHA

Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Borsa Başkanı Karslıoğlu seçim turunda - Son Dakika

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