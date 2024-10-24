Bozkurt Belediye Başkanı\'ndan Kaymakama Hayırlı Olsun Ziyareti

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt Kaymakamlığına atanan Enes Özkan'a ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile yeni Bozkurt Kaymakamlığına atana Enes Özkan'a makamında ziyaret eden Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Kaymakamımız Enes Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İlçemize koordineli şekilde hizmet vereceğiz. Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ