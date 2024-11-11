Bozkurt Belediyesi Yeni Havuz ve Sosyal Tesisine Hazır

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt Belediyesi Havuz ve Sosyal Tesisine giderek son hazırlıkları yerinde inceledi.

Bozkurt Belediyesi, sağlıklı yaşam alanları ve sosyal faaliyetler için sunduğu projelere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt Belediyesi Havuz ve Sosyal Tesisine giderek son hazırlıkları yerinde inceledi.

Başkan Çelik, ekibiyle birlikte yapılan son düzenlemeleri değerlendirirken, tesisin ilçeye kazandıracağı katkılar hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik, tesisin muhteşem düğünlere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandığını kaydetti. Son dokunuşların tamamlanmasıyla birlikte tesisi hemşehrilerine açacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Çelik; "Sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir Bozkurt için çalışmaya devam ediyoruz. Sağlıklı yaşamın merkezi olacak tesis, Bozkurtlulara yalnızca spor ve eğlence imkanı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda özel günler için de bir buluşma noktası olacak. Tüm Bozkurt halkını yeni sosyal tesisin sunduğu imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ