Bozkurt\'ta Başkan Birsen Çelik 3. dönem için zaferle ayrıldı

Politika

Bozkurt'ta mevcut başkan Birsen Çelik, 3. dönemi için girdiği seçimde de resmi olmayan sonuçlara göre zaferle ayrılmayı başardı.

Bozkurt'ta 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Birsen Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre, Bozkurt'ta yeniden kazandı. Başkan Çelik, "Ustalık Dönemim" diyerek yeni dönem için Bozkurtlulardan destek istemişti. Resmi olmayan sonuçlara göre 2024 yerel seçimlerinde Bozkurt'ta Başkan Birsen Çelik, 2 bin 164 oy ile ilk sırada yer aldı. Başkan Çelik'i AK Parti adayı Akif Bayar 2 bin 290 oy ile takip etti.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, "Büyük ailem olan hemşehrilerimin destekleriyle, azimle, kararla ve gururla 5 yıl daha birlikteyiz. Birlikte başardık, birlikte kazandık! Her zaman söylediğim gibi: Bozkurt'ta birlikte güzeliz" diye konuştu. - DENİZLİ