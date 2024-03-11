Bozüyük'te tramvay hattı hastaneye kadar gidecek - Son Dakika
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Politika

Bozüyük'te tramvay hattı hastaneye kadar gidecek

Bozüyük\'te tramvay hattı hastaneye kadar gidecek

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 'Boztram Tramvay' projesi ile ilgili açıklama yaparak, tramvay hattının hastaneye kadar uzatılacağını belirtti. Başkan Bakkalcıoğlu, projenin başlangıç noktası olan Yeşilkent Köprüsü'nden hastaneye kadar olan bölümün tamamlanacağını ve hizmete sunulacağını söyledi.

11.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:48
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Boztram Tramvay" projesi ile ilgili açıklama hattın hastaneye kadar uzatacaklarını söyledi.

Başkan Bakkalcıoğlu, tramvay hattını başlangıç noktası olan Yeşilkent Köprüsü'nden hastaneye kadar uzatacaklarını söyledi. Bakkalcıoğlu, "Söz verdiğimiz gibi tramvay projemizi 2Boztram Tramvay' projesini erçekleştirdik. Yaklaşık 6 aydır adliye ile Eczacıbaşı arasında siz sevgili hemşehrilerime toplu taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Bu projeyi yaparken önce 'Yapamaz' dediler. Daha sonra 'Bunlar oyuncak', 'Bunlar ikinci el' dediler. Baktılar yapıyoruz 'Şehrin içindeki trafiği felç edecek' dediler ama eminim şimdi bunları söyleyenler toplu taşımacılık hizmetimizden tramvaydan yararlanmaktadırlar. Allah izin verirse yeniden göreve gelirsek tramvay hattımızı açtığımız Yeşilkent Köprüsü'nden hastaneye kadar uzatacağız. Nasıl yaptıysak yine biz yaparız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozüyük'te tramvay hattı hastaneye kadar gidecek - Son Dakika

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