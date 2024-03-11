Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Boztram Tramvay" projesi ile ilgili açıklama hattın hastaneye kadar uzatacaklarını söyledi.
Başkan Bakkalcıoğlu, tramvay hattını başlangıç noktası olan Yeşilkent Köprüsü'nden hastaneye kadar uzatacaklarını söyledi. Bakkalcıoğlu, "Söz verdiğimiz gibi tramvay projemizi 2Boztram Tramvay' projesini erçekleştirdik. Yaklaşık 6 aydır adliye ile Eczacıbaşı arasında siz sevgili hemşehrilerime toplu taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Bu projeyi yaparken önce 'Yapamaz' dediler. Daha sonra 'Bunlar oyuncak', 'Bunlar ikinci el' dediler. Baktılar yapıyoruz 'Şehrin içindeki trafiği felç edecek' dediler ama eminim şimdi bunları söyleyenler toplu taşımacılık hizmetimizden tramvaydan yararlanmaktadırlar. Allah izin verirse yeniden göreve gelirsek tramvay hattımızı açtığımız Yeşilkent Köprüsü'nden hastaneye kadar uzatacağız. Nasıl yaptıysak yine biz yaparız" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Politika › Bozüyük'te tramvay hattı hastaneye kadar gidecek - Son Dakika
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