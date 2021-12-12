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Bülent Arınç ve Barış Pehlivan arasında canlı yayında sert tartışma: Oturun oturduğunuz yerde - Son Dakika

Bülent Arınç ve Barış Pehlivan arasında canlı yayında sert tartışma: Oturun oturduğunuz yerde

12.12.2021 23:11

Halk TV ekranlarında Açıkça programına telefonla bağlantı gerçekleştiren Bülent Arınç, gazeteci Barış Pehlivan ile sert bir tartışmaya girerek "Oturun oturduğunuz yerde" ifadelerini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Pehlivan ise "Ne demek yerinize oturun? Size düşmez 'yerinizi oturun' demek bir kere. Gidersiniz suç duyurusunda bulunursunuz. Benim bütün yazdıklarım belgelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı YİK eski üyesi Bülent Arınç, Halk Tv ekranlarında yayınlanan Gökmen Karadağ'ın sunuculuğunu yaptığı Açıkça programına telefonla bağlandı. 140journos kanalının yayınladığı Sedat Peker videosunda yer alması hakkında konuşan Arınç, verdiği röportajların nerede kullanılacağını bilmediğini ifade ettikten bir süre sonra telefonu kapattı.

BARIŞ PEHLİVAN'IN "KAÇTI' SÖZÜNÜN ARDINDAN TEKRAR BAĞLANDI

Sonrasında gazeteci Barış Pehlivan'ın 'kaçtı' sözüne sinirlenerek yayına tekrar bağlanan Arınç, "Şimdi şunu söyleyeyim, 'kaçtı' sözü size hiç yakışmadı. Bunu çok ayıplıyorum. Barış Bey yerinize oturun lütfen. Ben her akşam sizin hakkımda ne söylediklerinizi, ailemle ilgili kişisel haklarımıza nasıl saldırıda bulunduğunu biliyorum" dedi.

"SİZE DÜŞMEZ BANA 'YERİNİZE OTURUN' DEMEK"

Bunun üzerine 'Yerinize oturun' ifadesine tepki gösteren Barış Pehlivan ise "Ne demek yerinize oturun? Size düşmez 'yerinizi oturun' demek bir kere. Adalet Bakanlığı yapmış birisiniz. Gidersiniz suç duyurusunda bulunursunuz. Benim bütün yazdıklarım belgelidir" dedi.

Bülent Arınç ve Barış Pehlivan arasında canlı yayında sert tartışma: Oturun oturduğunuz yerde

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Son Dakika Politika Bülent Arınç ve Barış Pehlivan arasında canlı yayında sert tartışma: Oturun oturduğunuz yerde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Arınç ve Barış Pehlivan arasında canlı yayında sert tartışma: Oturun oturduğunuz yerde - Son Dakika
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