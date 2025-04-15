Bülent Turan: Biz de CHP kapatılsın diye imza kampanyası mı yapalım? - Son Dakika
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Politika

Bülent Turan: Biz de CHP kapatılsın diye imza kampanyası mı yapalım?

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, CHP'nin Ekrem İmamoğlu için başlattığı imza kampanyasını eleştirerek "İmza kampanyasıyla adam mı salınır Allah aşkına? Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım. Olur mu? Kayyum atansın CHP'ye. İmza kampanyasını verin. Olur mu? Her şeyin bir adabı, usulü var" dedi.

15.04.2025 09:35
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e gitti. Karabük Valiliğinde Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Turan, yeni kanunun belediyelere sorumluluklar yüklediğini anımsatarak, "Sokakta sahipsiz hayvan olmamasını istiyoruz. Belediyelerimizin binde beş bütçelerinden pay ayırması gibi varsa bakımevi büyütmesi gibi yoksa yapması gibi birtakım özel hükümler getiriyor" dedi.

"MİTİNG YAPIYOR, SAVAŞACAĞIZ DİYOR"

Valilik ziyaretinin ardından partisinin Karabük İl Başkanlığını ziyaret eden Turan burada yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Turan, şunları kaydetti; "Adam dün demiş ki, 'Savaşa hazır mısınız?' Bu laf olacak laf mı? Miting yapıyor, savaşacağız diyor. Düşman toprağında mısın? Kimle savaşıyorsun? Çıkar üniforma giy derler adama. Bunun adı muhalefet mi? Bunun Türkiye'nin demokrasisine, siyasetine, gelişimine katkısı var mı? Siyasi polemik olur, rekabet olur, tartışma olur ama savaş ne demek? Sokağa çağırmak ne demek? Sokak acziyettir, beceriksizliktir.

"SAYIN ERDOĞAN HAPSE ATILDIĞINDA SOKAK MI DEDİ?"

Grup Başkanvekili ne için var? Grup toplantısı ne için var, mitingler ne için var, Meclis kürsüsü ne için var? Ne demek sokağa çağırmak? Biz neler gördük? Neler geçirdik? Korkumuz yok. Ama ülkeye yazık. Hatırlayın, Sayın Erdoğan hapse atıldığında sokak mı dedi? Sabredin dedi. Beraber yürüyeceğiz dedi. Erbakan Hoca'nın partisi kapatıldı. Sokağa çıkın mı dedi? Adnan Menderes asıldı. Menderes sokağa mı çıkın dedi? Her hukukun karşısında, her mahkeme kararının karşısında sokağa çıkın denilebilir mi?

"ÖZGÜR BEY İLE BERABER 10 YIL GÖREV YAPTIK"

Özgür Bey'i en iyi tanıyanlardan bir tanesi benim. Beraber on yıl görev yaptık. Özgür Bey'in şu an kendi siyasi pozisyonunu sağlamaya çalışmaktan başka bir iddiası yok. Ne Ekrem Bey derdi var, ne CHP' derdi var. Sadece kendi koltuğunu sağlamlaştırmak. Kendi tabanına şirin görünmek için yaptığı bir iş var. Kendi tabanından marjinal dar bir grup olabilir. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'yi büyüten parti bu olabilir mi? Şu anki yapılan iş Özgür Bey'in kendi koltuğunun sağlamlaştırma iddiasında başka bir şey değildir."

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan imza kampanyasını eleştiren Turan, "İmza kampanyasıyla adam mı salınır Allah aşkına? Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım. Olur mu? Kayyum atansın CHP'ye. İmza kampanyasını verin. Olur mu? Her şeyin bir adabı, usulü var" diye konuştu. CHP'nin bazı markalara yönelik boykot çağrılarını eleştiren Turan, "Boykot yapmaya kalktı. Bir tane yabancı marka var mı? Böyle bir anlayış olabilir mi? Ezbere boykot yapan. Niye bunu yaptın dediğinde bilmiyorum diyen bir adamla bu parti yol yürüyemez. Özgür Bey'in de siyasi ömrünü hep beraber göreceğiz" ifadesini kullandı.

Bülent Turan: Biz de CHP kapatılsın diye imza kampanyası mı yapalım?
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Bülent Turan: Biz de CHP kapatılsın diye imza kampanyası mı yapalım? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mahmut Biliz:
    keşke imzayla kapatılsa koşa koşa gideririm cehape bu ülkenin beka sorunu 16 13 Yanıtla
  • n5685244:
    sizde başlatın kaçtane imza taplayacaniz 11 13 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Adalet adalet adalet serbest bırakılsin diye imza toplamak çok komik....Yaa bu millet bunu dedikten sonra sizin sağlayacağınız adalet bu mu demezler mi?CHP'ye asıl içinizdeki orjinal Atatürkcülere oy vermemek için sebepler yaratıyorsunuz.... 3 4 Yanıtla
  • 205622:
    yapın size yakiisr zaten 2 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    hiçbir şey üretmeyen memleketine faydası olmayan adam önce kendine bak 1 2 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Mahmut.. Sen zaten yıllarca önce kapatmışsın o beynini ki gördüğünü duyduğunu idrak edemiyorsun çok yazık Allahın verdiği beyin olmuş ampul. Bu ülkede o kadar çok kapatılması gereken parti dernek Vakıf varki sen onlar için koştur. 2 0 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    keşke yapsanız sonucu çok merak ediyorum şahsen 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    maho bu ülkenin bekaa sorunu sizin kafanızın içinde ki 0 0 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Maçanız sıkar. Zaten bittiniz o iş sizi tam bitirir :))) 0 0 Yanıtla
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