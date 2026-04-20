Bulgaristan'da Genel Seçim Sonuçları

20.04.2026 22:01
Bulgaristan'da yapılan genel seçimde 5 parti meclise girmeye hak kazandı. İlerici Bulgaristan en çok oyu aldı.

Bulgaristan'da dün yapılan genel seçimin resmi sonuçlarına göre 5 parti, Bulgaristan Ulusal Meclisine girmeye hak kazandı.

Bulgaristan Merkezi Seçim Komisyonu, dün yapılan erken genel seçimde kullanılan oyların tamamının sayılması sonrasında resmi sonuçları yayınladı. Sonuçlara göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından geçtiğimiz ay kurulan İlerici Bulgaristan (PB) Partisi oyların yüzde 44,59'unu (1 milyon 444 bin 924 oy), eski Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) oyların yüzde 13,39'unu (433 bin 755 oy), Değişime Devam -Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu oyların yüzde 12,62'sini (408 bin 845), Bulgaristan'da yaşayan Türkleri temsil eden partilerden Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oyların yüzde 7,12'sini (230 bin 693 oy) ve Rusya yanlısı Yeniden Doğuş (Vazrazhdane) Partisi oyların yüzde 4,26'sını (137 bin 940 oy) aldı. Seçimde 50 bin 732 seçmen ise, oy pusulalarında "Hiç kimseyi desteklemiyorum" seçeneğini işaretledi.

Türkiye'de HÖH kazandı

Eski Cumhurbaşkanı Radev liderliğindeki İlerlemeci Bulgaristan (PB) yurt dışı oylarında da ilk sırada yer aldı. Yurt dışı oylarında PB yüzde 38, PP-DB yüzde 22, HÖH yüzde 8,49 oranında oy aldı.

Türkiye'de kullanılan oylarda ise en çok oyu Bulgaristan Türklerini temsil eden partiler olan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ile yüzde 4 oranındaki seçim barajını aşamayan Hak ve Özgürlükler İttifakı (APS) aldı. Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları, yaklaşık yüzde 52 oranında HÖH ve yaklaşık yüzde 22 oranında APS lehine oy kullandı.

Beş siyasi parti ve koalisyon meclise girmeye hak kazandı

Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan sonuçlara göre, 240 sandalyeli Ulusal Meclis'te İlerici Bulgaristan 130, GERB 39, PP-DB 37, HÖH 21 ve Yeniden Doğuş Partisi 13 sandalye elde etti. Yüzde 4 seçim barajı uygulanan ülkede Bulgar Sosyalist Partisi, yakın tarihinde ilk defa meclis dışı kaldı.

Bu sonuçlarla Radev'in partisi, Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde hükümeti kurmak için gerekli olan çoğunluğu elde ederek, 2021'den bu yana zayıf koalisyon hükümetleri nedeniyle siyasi krizlerin pençesinden kurtulamayan ülkede istikrar umudu doğurdu.

AB, Rusya ve NATO'dan mesajlar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, seçim zaferi nedeniyle Rumen Radev'i tebrik ederek, Radev ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Sosyal medyadaki paylaşımında Von der Leyen, "Rumen Radev'i parlamento seçimlerindeki zaferi dolayısıyla tebrik ediyorum. Bulgaristan, Avrupa ailesinin gururlu bir üyesi ve ortak zorluklarımızla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Bulgaristan ve Avrupa'nın refahı ve güvenliği için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise eski Cumhurbaşkanı Radev'i telefonla arayarak, seçim zaferinden ötürü tebrik etti. Görüşmede Rutte, güvenlik alanında ortak çalışmaların sürdürülmesi ihtimalinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ittifak içindeki güçlü bağların korunmasının önemini vurguladı. Rutte, Radev'in seçilmesinin Bulgaristan'da siyasi istikrar için bir umut gördüğünü ifade ederek, istikrarın yalnız ülke açısından değil, bölgesel güvenlik dinamikleri açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, Batı medyasının Bulgar lider Rumen Radev'i "Putin'in Truva atı" olarak tanımlamasına yorumunun ne olduğuna ilişkin soruya cevabında Moskova'nın Radev'in Rusya ile iletişim kurmaya hazır olduğunu ilan etmesine odaklandı. Peskov, Rusya'nın bu yaklaşımı özellikle Sofya ile iletişim kanallarının yeniden kurulması ve Bulgaristan ile Rusya arasındaki gerilimlerin ele alınması açısından "yapıcı" gördüğünü vurguladı. - SOFYA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
