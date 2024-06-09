Bulgaristan seçimleri için Tekirdağ'da oy kullanma işlemleri başladı

Politika

Bulgaristan seçimleri için elektronik cihazla oylar atılıyor

TEKİRDAĞ - Bulgaristan'da yapılan genel seçimi için Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı.

Bulgaristan hükümeti parlamento seçimleri için 6. defa sandık başına gidiyor. Bulgaristan'daki genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemine 07: 00 itibari ile başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulunda da sandık kuruldu. Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına gelerek elektronik cihazlarda oylarını kullandı.

Öte yandan seçimler için Tekirdağ'da 20 sandık kuruldu.