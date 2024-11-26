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Politika

Bütçe Görüşmesinde Gergin Anlar

MSB Plan Bütçe Komisyonu'nda 'kılıçlı yemin' sonrası teğmenler için tansiyon yükseldi.

26.11.2024 16:45
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MSB Plan Bütçe Komisyonu'nda tansiyon yükseldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nın Plan Bütçe görüşmelerinde 'kılıçlı yemin' sonrası soruşturma başlatılan teğmenler için salonda gerginlik yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakan Güler'in konuşmasını tamamlamasının ardından CHP'li vekillerden 'kılıçlı yemin' sonrası soruşturma açılan teğmenler için salonda tansiyon yükseldi.

Sarı'nın tepkisinin ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş toplantıya 15 dakika ara verdiğini açıkladığı sırada Bakan Güler, salonu terk etti.

CHP'li Serkan Sarı'nın açıklamasına AK Partili vekiller tepki gösterdi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Askerlik disiplinliktir. Bunu öğreneceksiniz. Sen askerlik yapmadın mı? Bilmiyor musun? Askerlikte disiplin esastır. Tiyatro yapıyorsun, şov yapıyorsun" derken, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise "Şov yapıyorsun. Buraya paralı askerlik yapıp geliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimsenin tekeli değil. Bunu kimse kullanamaz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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