Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: Yeniden destan yazacağız

Politika

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, 31 Mart Seçimlerinden yeniden destan yazacaklarını söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, Alibeyli, Gürgenyatak, Muratlı, Toygar ve Kestanepınar Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sandıkçı, gönül birlikteliği içerisinde yollarına devam ettiklerini ifade etti.

"Yine, yeniden sandıkta destan yazacağız"

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Sandıkçı, "Hemşehrilerimizin teveccühleriyle yine, yeniden sandıkta destan yazacağız. İlçemizde asli görevlerimizi büyük bir özveriyle sürdürürken Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Canik Sıfır Atık Köyü ve Canik Orman Okulu gibi projelerimizle vizyon eserleri ilçemize kazandırdık. Canik'te istişare kültürünü hakim kıldık. Yerinde ve hızlı hizmet anlayışıyla çalışmalar gerçekleştirip, hemşehrilerimize hizmet ettik. Yeni projeler ve yatırımlarla ilçemizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeye kazandıracakları yeni projeler ve yatırımlar hakkında da vatandaşlara bilgiler verdi. - SAMSUN