Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner İşçi Sendikaları ile Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Politika

Çankaya'da seçimleri kazanarak belediye başkanı olan Hüseyin Can Güner, mazbatasını almasının ardından işçi sendikaları ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner, mazbatasını alarak göreve başladı. Güner, işçi sendikaları ve Çankaya Belediyesi arasında görüşülen toplu iş sözleşmesinde sona gelindiğini duyurdu. Çankaya Belediyesi bahçesinde düzenlenen programda toplu iş sözleşmesini imzalayan Güner, "Mutlu ve güzel günleri bir arada yaşadığımız bir dönemdeyiz. Ben bundan sonra hiçbir günümüz bu günden geri olmasın, hep daha güzel günler görelim istiyorum. Birleşe birleşe kazanmak çok önemli. Ayrışmanın bize geçmişte getirdiği sorunların, olumsuz sonuçların birleşerek nasıl çözülebildiğini ve daha güzel aydınlık günlere uyanabildiğimizi görmüş olduk" dedi.

"İşçi her yerde işçidir"

Temel ilkeleri olarak işçinin alın terinin renginin olmadığını söyleyen Güner, "İşçi her yerde işçidir. Bir diğer ilkemiz de işçinin alın teri yere düşmeden işçinin maaşını, hakkını ödemek gerekir diye bugüne kadar Çankaya Belediyemizde de, sosyal demokrat anlayışla yönetilen tüm belediyelerimizde de benzer yaklaşımlar geçerli oldu. Farklı kesimlerden 'Sözleşme ne olacak? Sözleşme bitecek mi?' diye soranlar oldu. Bana televizyonlarda da soruyorlardı. 'Hiç merak etmeyin, biter' diyordum. Bitti mi? Güzel oldu mu? Demek ki önemli olan yaklaşımmış" ifadelerini kullandı. - ANKARA