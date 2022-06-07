Çarıklar Mahallesi üst yapıyla modernleşmeye başladı - Son Dakika
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Çarıklar Mahallesi üst yapıyla modernleşmeye başladı

07.06.2022 17:21
Çarıklar Mahallesi üst yapıyla modernleşmeye başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, önümüzdeki günlerde üst yapı çalışmalarına başlanması planlanan Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, önümüzdeki günlerde üst yapı çalışmalarına başlanması planlanan Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde önümüzdeki günlerde yapılması planlanan üst yapı çalışmaları öncesi bölgede incelemelerde bulundu.

"10 bin metrekare kilit parke döşenecek"

Yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "154 Mahalle Projesinde alt yapı çalışmalarının tamamladığı Çarıklar Mahallesi'nde önümüzdeki günlerde üst yapı çalışmalarına başlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ekiplerimiz tarafından mahallemize 10 bin metrekare kilit parke taşı döşenecek. Ayrıca 50 tonluk içme suyu deposu ve 5 adet fosseptik kazandırılacak. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

"Önemli çalışmalara imza atılıyor"

Mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini ifade eden Çarıklar Mahalle Muhtarı Mehmet Doğan, "Mahallemizde önemli çalışmalara imza atılmaya devam ediyor. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

Çarıklar Mahallesi üst yapıyla modernleşmeye başladı
Çarıklar Mahallesi üst yapıyla modernleşmeye başladı
Çarıklar Mahallesi üst yapıyla modernleşmeye başladı
Çarıklar Mahallesi üst yapıyla modernleşmeye başladı
Çarıklar Mahallesi üst yapıyla modernleşmeye başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Köprübaşı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çarıklar Mahallesi üst yapıyla modernleşmeye başladı - Son Dakika

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