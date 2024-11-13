Casusluk Düzenlemesi Geri Çekildi - Son Dakika
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Politika

Casusluk Düzenlemesi Geri Çekildi

Saadet Partisi'nden İsa Mesih Şahin, casusluk maddesinin yargı düzenlemesinden çıkarılmasını tebrik etti.

13.11.2024 19:19
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Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, casusluk düzenlemesinin, bugün görüşmelerine başlanacak yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarılacağını belirterek, "Geri çekilme adımı doğrudur, iktidarı tebrik ediyorum." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugün Genel Kurul'un gündemine geleceğini söyledi.

Teklifte, Türk Ceza Kanunu'nda "casusluk" ile ilgili yeni suç ihdas edilmesini öngören maddenin düzenlemeden çıkarılacağını ifade eden Şahin, "Tartışmalar sonucunda etki ajanlığı düzenlemesi geri çekildi. Geri çekilme adımı doğrudur, iktidarı tebrik ediyorum. Ancak gerçek bir tedbir almaları için hakkaniyetli, hukuka uygun bir düzenleme yapılması şarttır. Biz de sürece katkı sunacağız." diye konuştu.

Şahin, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin eğitim olduğunu, bu sorunların sebepleri ve çözüm önerilerinin belirlenmesiyle ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için verdikleri önergenin Genel Kurulda AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini belirtti.

Öğretmen mülakatlarında da haksızlıklar olduğunu öne süren Şahin, şunları kaydetti:

"Farklı bölgelerdeki komisyonlarda farklı değerlendirme ve puanlama kriterleri oldu. İstanbul'da mülakata giren arkadaşlarımıza komisyon KPSS puanına yakın bir puan vermiş ama Van'daki komisyon 5 puan fazlasını vermiş. Bunun anlamı şu; Van'da mülakata giren arkadaşlarımız İstanbul'da giren arkadaşlarımızın önüne geçecek. Farklı komisyonlarda, farklı puanlama kanaatleri oluyor. Bu konuda Bakanlığın belirlediği bir kriter yok. Bu farklı puanlama haksızlığının önüne geçilmelidir. İstanbul'da mülakata giren arkadaşlarımızın ne günahı var? Okyanusu geçmişler ama mülakat bataklığında boğulacaklar."

Şahin, öğretmen adaylarının yaşadığı sorunun çözülmesi için yarın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşeceğini ifade ederek, "Bu haksızlığın giderilmesinin tek bir yolu var; kontenjan içinde olan arkadaşlarımız için tek bir kontenjan açıklanmalıdır. Bunun haricindeki her sonuç haksızlık, adaletsizlik oluşturacaktır." dedi.

Kaynak: AA

İsa Mesih Şahin, Politika, Eğitim, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Casusluk Düzenlemesi Geri Çekildi - Son Dakika

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