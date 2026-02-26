Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda 'ilahi okuyor' diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanı'nın 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda 'ilahi okuyor' diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. " ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin, milletin partisi olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin AK Parti Grup Toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir. Sayın Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. AK Parti Grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor."

Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice, bereketli yılları olsun."