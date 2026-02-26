Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Cevap

26.02.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Çelik, CHP Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilerini kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda 'ilahi okuyor' diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanı'nın 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda 'ilahi okuyor' diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. " ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin, milletin partisi olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin AK Parti Grup Toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir. Sayın Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. AK Parti Grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor."

Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice, bereketli yılları olsun."

Kaynak: AA

Özgür Özel, Ömer Çelik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:40:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.