Cezaevleri İnceleme Raporları Görüşüldü

11.02.2026 19:50
İnsan Hakları Komisyonu, Düzce, Bolu ve Kırşehir cezaevleri raporlarını ele aldı.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunda, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Kırşehir Ceza İnfaz Kurumlarının inceleme raporları görüşüldü.

Toplantıda, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Kırşehir Ceza İnfaz Kurumlarının inceleme raporları görüşüldü.

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Komisyon'a 28. Yasama Döneminde 6 Şubat itibarıyla 13 bin 323 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan 9 bin 875'ine işlem yapıldığını bildirdi.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Alkayış, "Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonumuzun gerçekleştirdiği toplantılar, sahada yapılan inceleme ziyaretleri ve Komisyonumuza ulaşan başvurular, hükümlü ve tutuklu haklarının insan hakları boyutuyla çok yönlü ve bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Alkayış, Komisyonun ceza infaz kurumlarına yaptığı ziyaretler sırasında, hükümlülerin ilettiği şikayetlerin yerinde incelendiğini ve Komisyon değerlendirmelerinin raporda yer aldığını aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise raporun objektif bir şekilde hazırlandığını gördüklerini söyledi.

Kırşehir E Tipi Cezaevi'nin 45 yıllık olduğunu ve insani koşullara aykırı şartların bulunduğunu dile getiren Berberoğlu, "Böyle bir cezaevinin artık Türkiye'nin geldiği koşullarda devam etmesinde sakınca görüyorum. Yani fayda görmediğim gibi sakınca da görüyorum. Komisyon olarak bu cezaevinin kapatılmasını önermeliyiz." diye konuştu.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kelepçeli şekilde sağlık kontrolüne gidildiğine yönelik şikayetler aldıklarını bildirerek, "Özellikle temel insan hakları açısından baktığımız zaman yeme içme ile ilgili bir sıkıntı görmedik. Ceza infaz memurlarının sistematik şekilde işkenceye dair işlem yaptıklarını görmedik, buna şahitlik etmedik. Evet Kırşehir cezaevinde bazı koğuşlar kalabalıktı. Kırşehir Cezaevi'nde gördüğüm temel insan hakları açısından baktığınız zaman bir eksiklik ben fark etmedim." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü cezaevlerinde kronikleşmiş sorunlar bulunduğunu ileri sürdü.

Ağız içi aramaya yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran Hülakü, bunun insan onuruna aykırı olduğunu savundu.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "insan hakları ihlallerinin sistematik olarak devam ettirildiği" eleştirilerine tepki gösterdi.

Mahkumların şikayetlerini dinlediklerini belirten Şanlıtürk, daha geniş nakil araçlarının kullanılmasının faydalı olacağını söyledi.

E tipi cezaevlerinden vazgeçiliyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, komisyon tarafından tespit edilen birçok meselenin takipçisi olduklarını, geçmişten bu yana komisyon kararları doğrultusunda sistemlerinde birçok gelişme kaydettiklerini anlattı.

Cezaevleri İzleme Kurulunun incelediği dosyalara ilişkin bilgi veren Yıldırım, 1 Ocak 2021-31 Ocak 2026 tarihleri arasında kurulların önüne gelen dosyalardan yüzde 93,91'inin olumlu sonuçlandığını kaydetti.

Bir yayının ya da eserin Kürtçe olmasının içeriye girmesine engel oluşturmadığını, Türkçe eserlerle aynı prosedürün uygulandığını aktaran Yıldırım, tercüme konusunda da teknolojiden yararlandıklarını bildirdi.

E tipi cezaevlerinin genelde 1980'lerin sonuna kadar yapıldığını ve fiziki ömürlerini doldurmaya başladıklarını ifade eden Yıldırım, bu sebeple E tiplerinden yavaş yavaş vazgeçtiklerini söyledi.

2002'den bu yana 11 E tipi cezaevlerini çeşitli nedenlerle kapattıklarını, dönüştürdüklerini belirten Yıldırım, Kırşehir'deki cezaevinin de yeni kampüsler yapıldıkça kapatılacaklardan birisi olacağını, 2028 sonuna kadar 50 yeni Ceza İnfaz Kurumu yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Cezaevlerindeki tutuklu sayısına ilişkin bilgi paylaşan Yıldırım, "Bugün itibarıyla Türkiye cezaevlerinde 410 bin 400 hükümlü tutuklumuz bulunuyor. Bunlardan 17 bin 911'i terör, 386 bin 210'u da adli. Oranladığımız zaman ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü tutukluların sadece yüzde 4,4'ü terör suçlarından ceza infaz kurumlarında, bunun dışında kalanları adli." açıklamasını yaptı.

Hastanelere sevk sayısına ilişkin verileri de aktaran Yıldırım, "2025 yılında ceza infaz kurumlarımızda 4 milyon 538 bin hükümlü ve tutuklu muayenesi yapıldı ve 1 milyon 817 bin hükümlü ve tutuklu da ileri tetkik ve tedavi için sağlık kuruluşlarına sevk edildi." dedi.

Yıldırım, personelin kötü muamelesine ilişkin yapılan tespitler üzerine "gerekli işlemlerin" yapıldığını, bu konuda verilmiş soruşturma kararları, disiplin cezaları bulunduğunu, kötü muameleye asla müsamaha göstermediklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Kırşehir Ceza İnfaz Kurumlarının inceleme raporları kabul edildi.

Kaynak: AA

