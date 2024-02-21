CHP Babaeski Gençlik Kolları Başkanı İstifa Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Babaeski Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Bülbül, yerel seçimlere sayılı günler kala görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emirhan Bülbül, "Biz her şeyden çok partimizi sevdik. 1 Ağustos 2021 tarihinde merkez ataması ile görevin boşalması nedeniyle Babaeski Gençlik Kolları görevine başladık. Göreve başladığımız günden bugüne kadar ben ve ekip arkadaşlarım partimizin başarısı için gece gündüz demeden çalıştık. Benimle birlikte yol yürüyen emektar ve vefakar tüm genç arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
Bülbül, "Örgütü ilerletecek olan dışarıdan devşirme adaylar değil, liyakat ve özveri sahibi olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetiştirdiği emekçi gençleridir. Kendi partisinin üyelerinin belirleyeceği belediye meclis üyelerinden korkan yöneticiler, halkın karşısında ne yapacaktır? Benim için herkesin ne yaptığını, ne söylediğini biliyorum ama bu zamana kadar hiç konuşmadım, gidip hiç ortalığı karıştırmak istemedim, partime zarar gelmemesi için bundan sonra da aynı çizgide olacağımız bilinmelidir. Ben yalakalık yapmak için partimi kimsenin ayaklar altına almasına göz yummam ve buna da izin veremem. Ben ilçeme sevdalıyım. Hiçbir zaman koltukta veya protokollerde gövde gösterisi yapmadım ama bugün geldiğimiz durumda şovmenler türedi. Değerli büyüklerim şov yapmak için yanlış yeri seçiyorsunuz. Yerel yönetimler halka hizmet etme yeridir. Şimdi alın mevkiler ve makamlar sizlerin olsun, ben bana göre en büyük makam ve mevki olan Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Bu kararlılıkla bugün itibarıyla Gençlik Kolları Başkanlığından istifa ettiğimi parti üyelerimiz başta olmak üzere kamuoyuna saygılarımla arz ediyorum. Almış olduğum bu karar, sözde doğru kişilerin yaptığı ve birkaç kişinin iki dudağından çıkan bana göre yanlış liste doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Hiçbir mevki ve makam Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinin önünde değildir" ifadelerine yer verdi. - KIRKLARELİ
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