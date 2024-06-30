CHP Boyabat İlçe Başkanlığına Hülya Fadime Çelik yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Boyabat İlçe Başkanlığına Hülya Fadime Çelik yeniden seçildi

CHP Boyabat İlçe Başkanlığına Hülya Fadime Çelik yeniden seçildi

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda Hülya Fadime Çelik tek aday olarak katıldı ve 45 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Çelik ve Boyabat CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Melek Günal'a teşekkür ederek, il yönetiminin destek olmaya devam edeceğini belirtti. Çelik ise delegelere ve partililere güvenleri için teşekkür etti.

30.06.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Boyabat İlçe Başkanlığına yeniden Hülya Fadime Çelik getirildi.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula mevcut başkan Hülya Fadime Çelik tek aday olarak katıldı.

Kongrede kullanılan 45 oyun tamamını alan Çelik, yeniden başkanlığa seçildi.

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimler döneminde partilerinin görevlilerine yaptıkları çalışma nedeniyle teşekkür ederek, "İlçe Başkanımız Hülya Fadime Çelik ve Boyabat CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Melek Günal'a özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İl yönetimi olarak daha önce olduğu gibi bundan sonra da yönetime destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çelik de önceki yönetimlerde görev alanlara ve kendisine olan güvenleri için delegelere ve partililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Fadime Çelik, 15 Temmuz, Boyabat, Sinop, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Boyabat İlçe Başkanlığına Hülya Fadime Çelik yeniden seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:17 Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor
08:15 Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı’nı dağıtırım Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım
02:29 Yangın yerine dönen Kayseri’de güvenlik önlemleri artırıldı Vali Gökmen Çiçek’ten önemli çağrı Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
22:53 Kayseri’de mide bulandıran olay Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi
09:59 Ayşe Ateş’ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım Ayşe Ateş'ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım
09:11 Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul’a geliyor Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor
09:03 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar’dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar'dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım
09:02 Sürprize izin vermediler İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı
08:43 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı
08:40 Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı
00:03 Kayseri’deki taciz olayının ardından MHP’li Özdemir’den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
23:09 Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı 9 gün sonra acı haber geldi Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi
21:19 Muğla’da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu
21:08 Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3’üne mezar oldu Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 09:40:00. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Boyabat İlçe Başkanlığına Hülya Fadime Çelik yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement