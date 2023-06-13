CHP'de Genel Başkanlık için Özgür Özel adaylığını açıkladı - Son Dakika
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CHP'de Genel Başkanlık için Özgür Özel adaylığını açıkladı

13.06.2023 08:53

Cumhurbaşkanlığı seçiminde mağlup olan CHP'de genel başkanlık için adaylık yarışı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel de adaylığını açıkladı. Ankara kulislerinde ise Kılıçdaroğlu'nun Özel'in adaylığına sıcak baktığı iddia ediliyor.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyetine rağmen görevinden istifa etmemesi ise parti içinde "değişim" tartışmalarını beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU "DEĞİŞİM" ATEŞİNİ YAKTI, ONU ÖZEL TAKİP ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin hemen ardından genel başkanlık koltuğuna oturmak için art arda "değişim" vurgulu açıklamalarda bulunurken, İmamoğlu'nun ardından bir başka isimse dün resmen CHP Genel Başkanlığı koltuğuna aday olduğunu ifade etti.

CHP'Lİ ÖZEL: SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇMAYACAĞIM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yanıtını verdi. Özel açıklamasına şöyle devam etti; "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim."

"ŞU ANDA HERKES İDDİASINI ORTAYA KOYUYOR"

Yaşanan gelişmeler Ankara kulislerini de epey hareketlendirdi. Parti içindeki isimler, İmamoğlu ve Özel'den gelen adaylık çıkışını "Tartışmalar bir süre daha devam edecektir. Şu anda herkes iddiasını ortaya koyuyor" diye yorumlarken, tabanın yerel seçimi çok önemsediğini vurgulayan bazı kaynaklar ise "9 ay sonra yerel seçimler var. Taban bölünme istemiyor, bütünleşerek süreci geçirmek istiyor. Bunun da genel başkan öncülüğünde olması gerektiği kanaatı var" yorumlarında bulunuyor.

"KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'E EL VEREBİLİR"

Öte yandan Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in partinin başına geçmesine sıcak bakıyor. Cumhuriyet'in haberine göre Özel'in aday olması halinde süreci Kılıçdaroğlu ile birlikte saygılı bir çerçevede götüreceğine işaret eden parti içi kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "bayrak değişimi" ve "Değişime el veririm" açıklamalarından yola çıkarak "El vereceği isim Özel olacak" yorumlarında bulunuyor.

YORUMLAR (2)
  • Aydin Yildiz: E artık bir bırak git be baykemal. CHP Senin yüzünden bu durumda. Yaş olmuş 70 bu koltuk sevdası nicedir. Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
  • Aydemir Aydemir: BENCE ÖZEL CHP BAŞKANI OLMALI Cevap Yaz 14 27 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika CHP'de Genel Başkanlık için Özgür Özel adaylığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'de Genel Başkanlık için Özgür Özel adaylığını açıkladı - Son Dakika
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