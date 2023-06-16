CHP'de kapılar bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapandı! Kurultayda Kılıçdaroğlu yeniden aday

28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu. Seçim sonrası eleştiri oklarının bir bölümü muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

KURULTAYDA YİNE KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERECEKLER

Kılıçdaroğlu istifa çağrılarını yanıtsız bırakırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Değişim şart" diyerek CHP liderliğine göz kırptı. İkili önceki gün başbaşa bir görüşme gerçekleştirirken, yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirterek, "Yerel seçimlerden sonra bir olağanüstü kurultay gündeme gelebilir. Seçim sonuçlarına göre bırakabilir de, bir süre daha devam ettirebilir de" dedi.

"ADAYLARSA ADAYLIKLARINI RESMEN AÇIKLARLAR"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olabilecekleri yönündeki açıklamalarına da değinen Kuşoğlu, "Yani her ikisi de Kemal Bey'in koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar? Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak, sorumluluk da almalıyız, bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı." ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ BİR TUZAK HAZIRLANMIŞ DURUMDA"

Kuşoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var. Bizim Kemal Bey'den sonraki en önemli adayımız için hukuki bir tuzak hazırlanmış durumda. Böyle olunca, bizim seçim öncesi hem partiyi kaybetme, hem de İstanbul'u kaybetme durumumuz olabilir. Biz İstanbul'u kaybetmemeliyiz, partiyi de kaybetmemeliyiz, bu tuzağa da düşmemeliyiz. Seçime kadar bu mahkemenin durumunun netleşmesi lazım. Öbür türlü üzerimizde Demokles'in kılıcı gibi sallandırırlar.

"HEM İSTANBUL'U HEM GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Şu anda Belediye Başkanımız en önemli adayımız. Dolayısıyla da onunla alınabilir. Belediye seçimleri öncesi ona bir yasak gelmesi de büyük bir infiale yol açar elbette. Bunları da dikkate almamız gerekiyor. Konu çok basit bir konu değil. Hem partiyi hem İstanbul'u hem geleceğimizi düşünmek zorundayız. Evet böyle değişim deyip de, o gitti bu geldi değil... O kadar basit değil bu konu."