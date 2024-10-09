CHP'den Bakanlık'a Taklit Ürün Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

CHP'den Bakanlık'a Taklit Ürün Eleştirisi

Erhan Adem, tüketicilerin hileli ürünlerden korunmasının önemine vurgu yaptı.

09.10.2024 15:51
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığının, taklit ve tağşiş ürünlerin listesini açıklamasına ilişkin, "Önemli olan, tüketicilerin bu ürünler piyasaya sürülmeden korunmasıdır." ifadesini kullandı.

Adem, yazılı açıklamasında, Bakanlığın yaptığı denetimlerle hileli ürünleri tespit edip listeyi güncelleyerek büyük bir başarıya imza atmış gibi göründüğünü belirtti.

Bu sahteciliklerin önlenmesine ilişkin önleyici adımların zamanında atılıp atılmadığının sorgulanması gerektiğini vurgulayan Adem, şunları kaydetti:

"Bakanlığın ifşa listesiyle sorumluluktan kaçması kabul edilemez. Yani mesele yalnızca taklit ve tağşiş değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bakanlık her gün yeni bir hileli ürün listesi açıklıyor, ama bu listeler sorumluluğun yerine getirildiği anlamına gelmez. Önemli olan, tüketicilerin bu ürünler piyasaya sürülmeden korunmasıdır. Evet, 771 milyon lira ceza kesildiği belirtiliyor. Ancak bu cezalar halk sağlığını korumak için yeterli değil. Bu kadar firma taklit ürünleri nasıl ve kimin sayesinde piyasaya sürüyor? Daha sıkı bir kontrol mekanizması kurularak bu tür ihlallerin önüne geçilmelidir. Tüketicilerin, ürünlerin fiyatından, kokusundan veya renginden şüphelenip uzak durması elbette önemlidir, ancak bu sorumluluğu tamamen tüketicilere yüklemek yanlış bir yaklaşımdır."

Kaynak: AA

Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Bakanlık'a Taklit Ürün Eleştirisi - Son Dakika

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