CHP, taciz suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanını disipline sevk etti

16.02.2026 18:29
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin disipline sevk edildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, "O belediye başkanının disipline sevki konusunda bir irade oluştu. Disiplin kurulu bundan sonraki kararı verecektir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde yapılan toplantı devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, açıklama yaptı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Ardından soruları yanıtlayan Emre, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında MYK'da bir karar çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine, "O haber basına yansıyınca Genel Başkanımız hemen bir talimat verdi; ilgili belediye başkanının durumunun hızlıca gözden geçirilip disipline sevki konusunda. Disipline sevk konusundaki irade daha evvelinde oluşmuştu. Bizim parti tüzüğümüz gereği bunun MYK'da görüşülmesi lazım. Bugün de Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yaptık. O belediye başkanının disipline sevki konusunda bir irade oluştu. Disiplin kurulu bundan sonraki kararı verecektir" dedi.

"ÇOCUKLAR CHP İÇİN HASSAS KONULARDIR"

Biz hep diyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi olarak en hassas olduğumuz konulardır; çocukların durumu, kız çocuklarının durumu, ülkedeki kadınların sürekli saldırıya uğraması. Dolayısıyla bizim bunu böyle hani başka siyasi anlayışta olanlar gibi öyle 'Bir kereden bir şey olmaz' gibi yaklaşmamıza imkan yoktur. Hemen gereğini yaptık" dedi.

Kaynak: DHA

