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CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor - Son Dakika

CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor

20.01.2022 14:58

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı olan Selçuk Erdağı, 200 bin dolar rüşvet alırken Bilecik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince suçüstü yakalandı. Konunun sorulduğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Şu anda soruşturma devam ediyor, soruşturma belli olduğunda gerçekler ortaya çıkacak." sözlerine yer verildi.

Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan ve aynı zamanda Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı olan Selçuk Erdağı'nın bina ruhsatı almak isteyen bir şahıstan ruhsat bedeli için 400 bin TL, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon TL bedel belirlenecek olan AVM'nin işlemlerini takip etmek için bir şahıstan 5 milyon TL istediği yönünde ihbarda bulunuldu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı şahısla 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı, para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Bilecik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon başlattı. Erdağı belediyedeki odasında rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Erdağ'ın odasında önceden seri numarası alınmış 200.000 dolar ele geçirildi.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Kırklareli'nde ziyaretlerde bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanın rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Torun, CHP Kırklareli İl Başkanlığına yaptığı ziyarette bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediye Başkanı danışmanının şu anda soruşturma kapsamında soruşturma devam ediyor, soruşturma belli olduğunda gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Şahin, Bilecik, Selçuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor - Son Dakika
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