CHP'den 'sahte içki düzenlemesi' teklifi - Son Dakika

CHP, sahte içki üreten ve satanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, " Türkiye'de Covid dışında böyle toplu ölüme yol açan başka bir şey yok. Metil alkol satışı yapan işletmelere cinayetten ceza verilmeli" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, CHP milletvekilleri ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, sahte içkiye bağlı ölümleri araştırmak için parti içinde komisyon kurduklarını dile getirerek, komisyon üyeleriyle birlikte ölümlerin yaşandığı şehirleri ve aileleri ziyaret ettiklerini ve buna göre rapor hazırladıklarını söyledi.