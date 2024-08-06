CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, olağanüstü kurultay kararını değerlendirdi

Politika

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti meclisinin aldığı 6- 9 Eylül'de olağanüstü kurultaya gitme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 6-9 Eylül'de düzenlenecek olan olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erol, "Yapılacak tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilmesi ve 7'nci Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna yönelik çalışmalarının olduğu yorumları doğru değildir. Eylül ayı içerisinde yapılacak 20'nci Olağanüstü Kurultay kararı ve gündemi, parti meclisimiz ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından alınmış doğru bir karardır. Yapılacak tüzük kurultayı parti tabanımızın beklentilerinin karşılandığı, üyelik haklarının etkin biçimde kullanılabildiği, güçlü bir örgüt yapısının sağlanmasına yönelik değişiklikleri içermelidir" dedi. - ELAZIĞ