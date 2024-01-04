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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, vatandaşları seçmen listelerini kontrol etmeye çağırdı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, vatandaşları seçmen listelerini kontrol etmeye çağırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, tüm vatandaşları bugün askıya çıkan seçmen listelerini kontrol etmeye çağırdı. Binici, seçmen listelerinin 17 Ocak'a kadar askıda kalacağını hatırlatarak, seçmen kaydı olmayan vatandaşların kayıt oluşturmasına ve var olan seçmen bilgilerini düzenlemeye imkan tanıdığını belirtti. Seçmenler, seçmen kayıtlarını muhtarlıklardan ve YSK'nin internet sitesinden kontrol edebilir. Üniversite öğrencileri ise oy kullanmak için adreslerini birinci adres olarak kaydettirmeleri gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, vatandaşları seçmen listelerini kontrol etmeye çağırdı
04.01.2024 - 13:39,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, tüm vatandaşları bugün askıya çıkan seçmen listelerini kontrol etmeye çağırdı.

Binici, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi doğrultusunda seçmen listelerinin 17 Ocak'a kadar askıda kalacağını hatırlattı.

Bunun, seçmen kaydı olmayan vatandaşların kayıt oluşturmasına ve var olan seçmen bilgilerini düzenlemeye imkan tanıdığını ifade eden Binici, şunları kaydetti:

"Tüm seçmenleri, bulundukları yerleşim yerlerindeki seçmen listelerini kontrol etmeye çağırıyoruz. 17 Ocak'a kadar seçmenler, seçmen kayıtlarını muhtarlıklardan ve YSK'nin internet sitesinden kontrol edebilir. Vatandaşlarımızın, seçmen listelerine kaydolmak veya bilgileri düzeltmek içinse nüfus müdürlüklerine, ardından ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekiyor.

Yurtlarda ikamet eden üniversite öğrencilerinin, okullarından veya e-devlet üzerinden aldıkları öğrenci belgesi ve yurt müdürlüklerinden yurtta kaldıklarına dair alacakları belge ile nüfus müdürlüğüne başvurarak oy kullanmak için adreslerini birinci adres olarak kaydettirmeleri gerekiyor. Bu yolla öğrenciler, okullarının olduğu seçim çevresinde oy kullanabilir."

Binici, tüm seçim çevrelerinde parti örgütleriyle birlikte seçim takviminin her aşamasını takip ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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