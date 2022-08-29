CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

29.08.2022 15:35
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos'un, bir dehanın askeri zaferi olmasının ötesinde, milletin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesi olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos'un, bir dehanın askeri zaferi olmasının ötesinde, milletin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesi olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Başkomutan Mustafa Kemal'in, hassasiyet ve tam bir gizlilikle yürüttüğü Büyük Taarruz planını, 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü devreye soktuğunu, hürriyete yürekten bağlı milletin çelik iradesinin, düşman ordularını tarihi bir mağlubiyete uğrattığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal'in bu eşsiz başarıyı, 1 Eylül 1922 tarihli telgrafında, "Garp cephesinde 26 Ağustos'ta başlayan taarruzumuz Afyonkarahisar, Altuntaş, Dumlupınar arasında büyük bir meydan muharebesi halinde beş gün beş gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının yiğitliği, şiddeti ve süratiyle, zalim ve mağrur düşman ordusunun ana unsurları akıllara dehşet verecek katiyetle imha edildi." şeklinde duyurduğunu ifade etti.

Ülkesini ve milletini esaretten kurtarmış bir kahraman olarak Ankara'ya dönen Büyük Önder'in gençlik yıllarından itibaren kurduğu Cumhuriyet düşünü hayata geçirmek için, bu büyük zaferin hemen ardından işe koyulduğunu ve bu düşü "Barışın tatlı güneşi..." olarak tarif ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki 30 Ağustos, bir dehanın askeri zaferi olmasının da ötesinde, milletimizin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu kutlu mirasın bugünkü temsilcileri olarak, milletimiz için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele, o gün temelleri atılan Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırıncaya kadar sürecek. Söz veriyoruz: Güzel ülkemiz 'Barışın tatlı güneşi' ile aydınlanacak.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan, Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımız ile terörle mücadelede şehit düşen vatan evlatlarını rahmetle anıyor; gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, 'Nereden çıktı bu 6'lı masa' demeyecek biri lazım Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, 'Nereden çıktı bu 6'lı masa' demeyecek biri lazım TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:35 Karaman'da esrarengiz olay! Yasaklı mağaraya giren emekli öğretmen öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:36:47. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement