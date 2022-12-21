CHP lideri Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanlarına teşekkür etti: Bu konuda haklarını yemek istemem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesine gitti. Zor günler geçiren bölgeye CHP'li ve AK Partili belediyelerden yardım geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, hepsine tek tek teşekkür etti.

"KİMSENİN HAKKINI YEMEK İSTEMEM"

CHP lideri, "Bu tür felaketlerde sağ olsun başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok belediye başkanımız da buraya gerekli araçları gönderdi. Ben hepinizin huzurunda başta Muhittin başkan olmak üzere buraya yardım gönderen bütün belediye başkanlarına, kimsenin hakkını yemek istemem, AK Partili belediye başkanlarının da buraya araç gereç gönderdiklerini biliyorum. Onlara da yürekten hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Çünkü biz bir aradayız, farklı düşünebiliriz ama bir yerde felaket olduğu zaman hep beraber yardıma koşmak zorundayız. Yardım gönderen, yaraları saran, sizin acılarınızı paylaşan bütün kardeşlerime yürekten teşekkür ederim. Ben de acılarınızı paylaşmak için geldim" dedi.

"DERS ALINMASI VE GÖLETLERİN YAPILMASI LAZIM"

Doğal afetlerin insan elinde olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Önlem almak lazım. Gördüğüm kadarıyla burada daha önce de benzer olaylar oldu. Uzmanlar gelmiş ve orada göletlerin yapılması gerektiğini söylemiş. Bunu tespit edenler, devletin liyakatli personeli, uzmanları, mühendisleri. Böyle olursa aşırı yağış halinde de sorunlar giderilebilir ama aradan uzun süre geçmesine ve o felaketler yaşanmasına rağmen bu göletlerin yapılmaması ciddi bir sorun tabi. Siyasi iktidar tarafından ders alınması ve göletlerin yapılması lazım. Çok büyük maliyetler değil aslında, küçük maliyetler" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BENZER FELAKETLERİ YAŞAMAYIZ"

Bu tür felaketlerin en az zararla sonuçlanması için göletler yapılması gerektiği konusunda raporlar düzenlendiğini ve devlet yetkililerine teslim edildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sorun o göletlerin bugüne kadar yapılmamış olması. Çünkü bu yağmur yağacak, Allah'ın hikmeti ama o yağmurun getireceği selle beraber gelecek olan milin bir yerde tutulması lazım. Onun için de uzman ve mühendisler diyorlar ki şu alanlara gölet yapacaksınız. Yapılmadığı takdirde bu tür felaketler ortaya çıkıyor. Çok büyük para değil, baraj yapmıyorsunuz, gölet yapıyorsunuz. Bir daha bu tür yağış olduğunda kendiliğinden çözülmüş olacak ya da çok minimum düzeyde bir hasar çıkmış olacak ortaya. İyi ki bu ormanlar var bu dağlarda, orman olmasa yağmur yağdığında çok daha büyük felaket olacak. O nedenle ben tekrar bütün Kumlucalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah benzer felaketler yaşamayız. Sizler ürettikçe ve kazandıkça bizde çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Açıklama sonrası seraları gezen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Finike ilçesindeki ziyaretin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit'te düzenleyeceği toplu açılış törenine katılacak.