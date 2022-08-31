CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2)

31.08.2022 16:03
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "On üçüncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak, bundan eminim. O cumhurbaşkanı devleti bilecek, devlette adaleti bilecek, devlette liyakati bilecek, fakirin fukaranın yanında olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "On üçüncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak, bundan eminim. O cumhurbaşkanı devleti bilecek, devlette adaleti bilecek, devlette liyakati bilecek, fakirin fukaranın yanında olacak." dedi.

Bafra Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ülkede en büyük sorunun adalet olduğunu savundu.

Öğretmenlerin hak talebinde bulunduklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Adaletin olmadığı bir yerde devleti ayakta tutamayız. Öğretmenler hak talebinde bulunuyor. Öğretmenler yerde sürükleniyor, olmaz. Öğretmeni yerde sürüklemek olmaz. Öğretmen başımızın tacıdır, hangi görüşten olursa olsun, bütün evlatlarımızı yetiştiren kişidir. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyorsa Hz. Ali, o zaman biz öğretmenlere değer vermek zorundayız. Sevgili Peygamberimiz, 'İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin' diyorsa ve o öğretmen Çin'de değil, komşumuz ve bizim evladımızı yetiştiriyorsa ona saygı duymak zorundayız. Öğretmen bir topluma sınıf atlatan en önemli aktördür." diye konuştu.

Kırmızı iki çizgilerinin bayrak ve vatan olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bayrak ve vatan konusunda sorunu olmayan herkesin başımın üstünde yeri var." ifadesini kullandı.

Muhtarlara da seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kardeşlerim siz demokrasinin temel taşısınız. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Yani diğer seçimlerden çok önce bu topraklarda muhtarlık seçimi yapılmıştır. Muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi lazım. Muhtarlık genel kanunu çıkması lazım ve Türkiye muhtarlar birliğinin kurulması lazım. Birleştirilmiş oy pusulalarıyla muhtarlık seçimi yapılması lazım. Muhtarlığın bir bütçesinin olması lazım. Sosyal yardımı muhtarların dağıtması lazım. Çünkü bir mahallede kim fakir, kim zengin onu en iyi muhtar bilir. Bu konuda bir kanun teklifi hazırladık. Parlamentoya sunduk. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Ama benim sözüm sözdür, CHP inşallah iktidar olduğunda göreceksiniz muhtarlık kanunu çıkacak, muhtarlar demokrasinin temel taşı olarak görevlerini alacaklar."

"Önce bu işin felsefesini ortaya koymak lazım"

Kılıçdaroğlu, altı lider bir araya geldiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Bir millet masası var, kurduk böyle bir masa ama sayı altı kişi. Altı lider bir aradayız. Demokrasi istiyoruz, hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz, kadın erkek eşitliği istiyoruz, eğitim istiyoruz, kul hakkı yiyen istemiyoruz. Her birimiz beraber hareket ediyoruz, Türkiye'yi bulunduğu bu badireden çıkarmak istiyoruz. Çıkarmak hepimizin ortak hedefi. Bize diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz'. Önce biz hangi konularda görüş birliğine vardık bunun üzerinde konuşmamız lazım. Önce bu işin felsefesini ortaya koymak lazım. Birliktelikte ne yapacağız, hangi olayları ele alacağız, hangi komisyonları kuracağız, bu komisyonların görevi neler olacak? Önce bunları tespit edeceğiz arkasından Allah nasip ederse hep beraber bir araya gelip cumhurbaşkanı adayımızı seçip kamuoyuna duyuracağız. On üçüncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak, bundan eminim. O cumhurbaşkanı devleti bilecek, devlette adaleti bilecek, devlette liyakati bilecek, fakirin fukaranın yanında olacak."

(Bitti)

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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