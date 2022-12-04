Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlerle Nureddin Nebati'ye gönderme yaptı: Epistemolojik kopuşlar onların olsun bizim Türkiye vizyonumuz budur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" sözleriyle duyurduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi.

BAKAN NEBATİ'YE GÖNDERME YAPTI

Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. 'Epistemolojik kopuşlar' onların olsun, bizim Türkiye vizyonumuz budur. Türkiye'nin hak ettiği standartlar da budur!" açıklamaları ile Nureddin Nebati'ye gönderme yaptı.

BAKAN NEBATİ'NİN GÜNDEM OLAN SÖZLERİ

Nebati, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" açıklamaları ile gündem olmuştu.