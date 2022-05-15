CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi! - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!

15.05.2022 23:05

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesindeki konserinin belediye tarafından iptal edilmesinden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, Doğan'a ait Dar Hejiroke şarkısını takipçileriyle paylaştı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan Aynur Doğan konseri, bugün Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" denildi.

Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptali Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi

CHP LİDERİNDEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konserin iptal edilmesi nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. CHP lideri, "Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca yine Doğan'ın seslendirdiği Dar Hejiroke şarkısına ait bir de link bıraktı.

Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptali Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi

KPOP MESELESİ NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Güney Koreli Mirae K-Pop grubunun Ankara'da ücretsiz gerçekleştireceği konser iptal edilmişti.

Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!
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Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi! Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi! - Son Dakika


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