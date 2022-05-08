CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş başkentte bir araya geldi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş başkentte bir araya geldi

08.05.2022 19:04

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi. İkili birlikte Başkent Ankara Kalkınma Projesini yerinde inceledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Başkent'te Mansur Yavaş ile buluştu. Yavaş, görüşmeye ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"HİÇBİR ÜRETİCİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile birlikte olan fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da tarıma hayat vermek için başlattığımız Başkent Ankara Kalkınma Projemizi (BAKAP) yerinde inceledik. Kalkınmanın ilk adımı yerli üreticilerimize destek olmak. Ankara'da hiçbir üreticimizi yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile Ankara'da bir araya geldi

İnceleme gezisine Selvi Kılıçdaroğlu ile Nursen Yavaş da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile Ankara'da bir araya geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş başkentte bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş başkentte bir araya geldi - Son Dakika
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