CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş başkentte bir araya geldi - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu Başkent'te Mansur Yavaş ile buluştu. Yavaş, görüşmeye ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"HİÇBİR ÜRETİCİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile birlikte olan fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da tarıma hayat vermek için başlattığımız Başkent Ankara Kalkınma Projemizi (BAKAP) yerinde inceledik. Kalkınmanın ilk adımı yerli üreticilerimize destek olmak. Ankara'da hiçbir üreticimizi yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.

İnceleme gezisine Selvi Kılıçdaroğlu ile Nursen Yavaş da katıldı.