CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesini ziyaret etti - Son Dakika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ekonomik sorunlar nedeniyle ay sonunda ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçeceğini" açıklayan Yeniçağ gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, gazetenin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Gülizar Biçer Karaca ve Fethi Açıkel eşlik etti.