CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesini ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesini ziyaret etti

10.04.2022 15:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ekonomik sorunlar nedeniyle ay sonunda ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçeceğini" açıklayan Yeniçağ gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ekonomik sorunlar nedeniyle ay sonunda ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçeceğini" açıklayan Yeniçağ gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, gazetenin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Gülizar Biçer Karaca ve Fethi Açıkel eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesini ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yaptı Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yaptı Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yaptı (2) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yaptı (2)

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesini ziyaret etti - Son Dakika


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