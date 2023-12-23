CHP Genel Başkanı Özel, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya\'nın Annesi İçin Düzenlenen Cenaze Törenine Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın hayatını kaybeden annesi Halise Kaya için Buca Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İzmir'de; CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın hayatını kaybeden annesi Hali Kaya için Buca Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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