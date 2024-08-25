CHP Genel Başkanı Özel, Taha Akgül Karakucak Güreşleri programında soruları yanıtladı
CHP Genel Başkanı Özel, Taha Akgül Karakucak Güreşleri programında soruları yanıtladı. Programda yapılan röportajda Özel, güncel konular hakkında görüşlerini paylaştı ve soruları cevapladı. Özel'in açıklamaları dikkat çekti ve tartışmalara yol açtı.
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25.08.2024 23:30:31. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel, Taha Akgül Karakucak Güreşleri programında soruları yanıtladı - Son Dakika
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