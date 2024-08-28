CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başörtüsü nedeniyle Dünya Dişhekimliği Kongresi'ne başvurusu reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile görüştü

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , başörtüsü nedeniyle Dünya Dişhekimliği Kongresi'ne başvurusu reddedilen diş hekimliği Dilara Çiçek ile görüştü.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12-15 Eylül'de İstanbul'da yapılacak Dünya Dişhekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuran; ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefonda görüştü. Özel, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, Çiçek'in yaşadığı ayrımcılık nedeniyle üzüntülerini ve tepkisini dile getirdi. Özel, "Öğrencilik yıllarımda da bu tür ayrımcı uygulamalara hep karşı çıkıyordum. O günlerin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen benzer ayrımcılıkların hala yaşanıyor olmasından büyük üzüntü duydum. Bu yaşananların küçük ve kötü bir anı olarak kalmasını ve bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum" dedi. Özel ayrıca 9 Eylül günü yapılacak CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklere Dilara Çiçek'i davet etti.