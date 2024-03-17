CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depreme dirençli kentler inşa etmenin belediyelerin öncelikli görevi olduğunu söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir." dedi.
Özel, Ceyhan ilçesi Kent Meydanı'ndaki "halk buluşması" programında, mazbatası iptal edilen eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın hukuksuz şekilde görevden uzaklaştırıldığını savundu.
CHP'li belediye başkanlarının seçildikten sonra kimseyi ayırmadığını söyleyen Özel, yeniden aday gösterilen Aydar'ın, belediyenin kapısını tüm Adanalılara açacağını dile getirdi.
Emeklilerin ekonomik sıkıntı yaşadığını, bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu ifade eden Özel, "Hesabı altına, kıymaya, kebaba, şalgama da vursan hep zarar, hep emekliye hüsran. Yeter artık." diye konuştu.
Özgür Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini ve "emekli kart" çıkarılmasını istediklerini anlattı.
Çiftçinin ürününü ekerken maliyetlerinin arttığını, desteklemelerin zayıf ve eksik kaldığını dile getiren Özel, sandıkta vatandaşın gereken cevabı vereceğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özel, Ceyhan'da sosyal demokratların oylarına ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ceyhan'da bizim ihtiyacımız olan elbette sosyal demokratların oylarıdır ama yetmez. Biz Ceyhan'da iyi insanların, İYİ Partililerin, yakasında, kalbinde güneş olanların ya da oradan kopmuş ama gönlünde vatan, millet, Atatürk sevgisi olanların elbette oylarına talibiz. Biraz önce 5 yıl İYİ Parti'de il başkanlığı yapan büyüğüm geldi, tanıştık. Dedi ki 'Zeydan Başkan ile birlikteyiz, bütün Adana'da birlikteyiz çünkü biz sizin gibi vatanseveriz, memleketimizi severiz'. Eski dosttan düşman olmaz."
Herkesin oyuna talip olduklarını aktaran Özel, "Biz, herkesle birlikte yöneteceğiz, hepinizle beraber hizmet edeceğiz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi, karşısındaki Cumhur İttifakı'nın bütün birbirine benzeyen kötü diline, sözüne, tehdidine, deprem bölgesindeki şantajına, 'oy vermeyene doğal gaz vermem' diyecek kadar hem yalana hem taş kalpliliğe karşı bambaşka bir ittifaktadır. İyi, güzel insanlarla memleketin neresinde doğmuş olursa olsun, nereden gelmiş olursa olsun bu ülkenin güzel insanlarıyla bütün Adanalılarla birlikte biz Adana ittifakıyız, Türkiye İttifakıyız." ifadesini kullandı.
Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayları Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkan adayları Kadir Aydar'a destek istedi.
Seyhan ilçesinde de "halk buluşması" programı düzenlendi
CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi Kent Meydanı'nda düzenlenen "halk buluşması" programına katıldı.
Burada konuşan Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adana'da 418 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.
Depremlerin ardından Adana'nın yanı sıra afetten etkilenen illere koştuklarını aktaran Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a hem kentteki hem de afetten etkilenen diğer illerdeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.
Özel, depremi unutmayacaklarını vurgulayarak, afet konutları konusunda şunları paylaştı:
"Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir. Depremin hemen ardından üç gün sonra Recep Tayyip Erdoğan söz verdi, dedi ki 'Bir yıl içinde herkesin evini yapıp teslim edeceğim'. Adana'da 21 bin 21 konut yapmaya söz verdi, tam bir yıl sonra bitecekti. 13 ay oldu, şu ana kadar teslim ettiği konut sayısı 1589 yani yüzde 7,5. Türkiye'deki oran da bundan farklı değil. Türkiye'de de 650 bin konut ihtiyacı var demişti, 45 bin 900 konutu teslim etti, oran yine yüzde 7. 100 kişiden 93'ü verilen devlet sözüne rağmen, yaklaşan seçimi görüp de depremzedeler bize kızar da oy vermez diye bir yıl içinde ev vereceğim dediği 100 kişiden 93'ünü şu anda konteynerde, çadırda bıraktı. Biz bu sözün takipçisi olmaya, depremzedemize sahip çıkmaya, Adana'mıza ve 10 ilimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Siz de takip edin."
Vatandaşın tükettiği ürünlerdeki fiyat artışlarını anlatan Özel, işsizlik oranlarına değinerek Adana'da neredeyse 2 gençten 1'inin işsiz olduğuna dikkati çekti.
Atanamayan öğretmenlerin, çiftçilerin ve emeklilerin sorunlarından da bahseden Özel, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirdi.
Konuşmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar, Özgür Özel'e çiçek ve seramik tablo hediye etti.
Programda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Zeydan Karalar ile CHP'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin de konuşma yaptı. Programın sonunda partiye katılanlara rozet takıldı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depreme dirençli kentler inşa etmenin belediyelerin öncelikli görevi olduğunu söyledi - Son Dakika
Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ve İYİ Parti adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ayhan, Sakarya'yı depreme ve afetlere karşı dayanıklı hale getirmek için profesyonel arama kurtarma ekibi kuracaklarını ve son teknolojiyle donatılacaklarını belirtti. Kılıçaslan ise vatandaşlarla bir araya gelerek İYİ Belediyecilik anlayışını tanıttı ve destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının mezhep, etnik köken ayrımı yapmadan eşit hizmet yaptığını belirtti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilerek, derhal ateşkes çağrısında bulunuldu. Göstericiler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek soykırım işlediğini belirterek, saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Belçika Başbakanı ve diğer liderler İsrail'e verdikleri destek nedeniyle protesto edildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumun eleştirilerine rağmen Gazze'nin Refah kentine saldırı düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, savaşın tüm amaçlarına ulaşmadan durdurulmasının İsrail'in savaşı kaybettiği anlamına geleceğini belirtti. Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail'in Refah'a saldırma planı eleştiriler alıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Konya mitinginde EYT staj ve çıraklık mağdurlarının attığı slogana, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur." sözüyle karşılık verilmesine tepki gösterdi. CHP lideri Özel, alanda slogan atan EYT mağdurlarının gözaltına alındığını ifade ederek, "Staj mağdurları, çıraklık mağdurları hakkını alana kadar onlarla birlikte mücadele edeceğiz. İki elim yakandadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinde şu ana kadar 46 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonunda 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, deprem bölgelerine ciddi yatırımlar yapıldığını ve Malatya'nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini ifade etti.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Ankara'nın Bala ilçesinde piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.S. ve N.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batmanlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, hukuk ve adalet meselelerinin kontrolünün olmadığını ve bu durumun ekonomiye olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Babacan, vergi ve faiz artışlarının enflasyon ve yoksulluğa yol açtığını ifade etti. Ayrıca, ülkenin başında bulunan Erdoğan zihniyeti ve keyfilik olduğu sürece sorunların çözülemeyeceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday tanıtım programı öncesi basın mensuplarının salona girişi sırasında gerginlik yaşandı. Basın mensupları polisler tarafından içeri alınmadı ve aralarında gerginlik yaşandı. Ancak bir süre sonra basın mensupları salona alındı.
Kepez Belediyesi'nin 22'nci kütüphanesi Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi, Pil Fabrikası'nda törenle hizmete açıldı.
Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı. Ateş yakılan alanda, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti. Programa katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nevruzun barışa vesile olmasını diledi. Hatimoğulları, ortak ve eşit yaşamı kurana dek mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Programın ardından uyarılara rağmen slogan atan bazı katılımcılara polis müdahale ederek dağılmalarını sağladı. Hakkari'de de Sümbül Mahallesi Tekser Otogar mevkisinde nevruz kutlaması yapıldı. Polis ekiplerinin kontrollerinin ardından alana alınan katılımcılar, ateş yaktı, şarkılar eşliğinde halay çekti. Programa, DEM Parti milletvekilleri ve belediye başkan adayları da katıldı.
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