CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahmud Abbas'ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahmud Abbas'ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davetine yanıt verdi. Özel, ''Sağlığımın el verdiği en kısa sürede, ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Oraya güçlü bir heyetle gideceğiz ve Filistin'in sesini bir kez daha dünyaya oradan duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.

20.08.2024 16:47
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davetine yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sağlığımın el verdiği en kısa sürede, ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Oraya güçlü bir heyetle gideceğiz ve Filistin'in sesini bir kez daha dünyaya oradan duyuracağız." dedi.

"BU AYI BİTİRMEDEN FİLİSTİN'E GİDECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda, açıklamalarda bulundu. Özel, kendisini Filistin'e davet eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yanıt verdi. Ziyaret için bu ayı işaret eden Özel, Mahmud Abbas'ın kendisine Filistin için, "Burası hem Türkiye'nin hem CHP'nin ikinci memleketidir, ne zaman gelmek isterseniz biz buradayız" dediğini aktardı. Özel, "Sağlığımın el verdiği en kısa sürede, ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Oraya güçlü bir heyetle gideceğiz ve Filistin'in sesini bir kez daha dünyaya oradan duyuracağız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahmud Abbas'ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"MECLİS'İN MERDİVENLERİNE KAN DÖKÜLDÜ"

Özgür Özel, geçen hafta TBMM Genel Kurulunun Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay gündemli olağanüstü toplantısına ilişkin, "O oturuma kan bulaştı, Meclis'in merdivenlerine kan döküldü, kadına karşı şiddet bulaştı. Gerçekten utandık. Ben yıllarca o koltukta görev yaptım, görmediğim kanı, vahşeti o gün gördüm. O günü Parlamentoya yaşatanlardan utanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"BUNDAN SONRA 'ANAYASACILIK' FİLAN OYNAMAYACAĞIZ"

Merkez Yönetim Kurulu tarafından aldıkları karar doğrultusunda Meclisi tekrar toplantıya çağıracaklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti: "Meclis İdare Amiri olacak bir meczup kürsüde milletin seçtiği vekilin gırtlağına yapışırken, bundan sonra 'Anayasacılık' filan oynamayacağız. ya Anayasaya uyacaksınız ya da o suçlara ortak olacaksınız. Numan Kurtulmuş'u, Can Atalay'ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturumu yönetmek üzere toplantıya çağırıyoruz. O kararı okumak ya da okumaya dahi gerek olmadığını tutanağa kazımak için toplantıya çağırıyoruz. MHP gelirse çok iyi, bekleriz. Gelmezse gelmesin. Geçen sefer gelmedi, tarihe öyle geçtiler. Bu sefer nasıl geçeceklerini kendileri bilirler. Can Atalay'ı yemine çağırdı Devlet Bey, en yaşlı üye sıfatıyla. Bugün Devlet Bey'in o sözü de çağrısı da yerdedir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Mahmud Abbas\'ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahmud Abbas'ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aydın Yılmaz: Show yapmak için gitmeyin, Filistin için gidiyorsanız eğer sesiniz gür çıksın ki sağır dünya duysun. 9 10 Yanıtla
  • Şevki Sünger: Türk e kim düşmansa meclikteki çoğunluk alkış tutuyor mahmut abbasın daha geçen sene çinde Uygur Türklerini terörist ilan ettiğini unutmadık 5 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Filistin’e gitmeniz için İsrail’den izin alacaksınız. 4 0 Yanıtla
  • Cengiz Başal: İsrail tehlikeli özgür babaaa bnden söylemesii kâseyi çizdirme aman deyimm 1 0 Yanıtla

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