CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Tarım ve Orman Bakanı: Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü, ülkenin en büyük AR-GE kuruluşlarından biri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünün 35 ilde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkenin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan biri olduğunu söyledi. Yumaklı, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.