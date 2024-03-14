CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sağlıkta şiddetin sona erdiği, sağlık hizmetinin ticari faaliyet olarak görülmediği, hekimlerin siyasi iktidar eliyle tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği günlerin geleceği ümidiyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti - Son Dakika
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında bayılan kadına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve ailenin diğer hastaları da sağlık kontrolünden geçecek.
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Mucurlular Derneği ziyareti sırasında yaptığı cami ve cemevi benzetmesi tartışmalara neden oldu. Dernek başkanı Veysel Eken, siyasilerin milli ve manevi değerlere saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde şahsı gözaltına aldıktan sonra tutuklama işlemi gerçekleştirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 4 bin 543 kişiyi sorguladı, aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, hırsızlık konusu 1 motosiklet, 3 gram esrar maddesi, 15 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 5 yıllık görev süresini değerlendirdi ve huzuru sağlamak başarısını vurguladı.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ve MİT başkanlığının Afetevleri Mahallesi'nde yaptığı aramalarda, geçmiş yıllarda gömüldüğü öğrenilen RPG-7 roketatar mermisine ait 2 adet sevk fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat muhafaza altına alınırken olayın incelenmesi devam ediyor.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kavurma Mahallesi'nin 50-60 yıllık sorunlarını çözdüklerini ve önümüzdeki sezon diğer sorunları da çözeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru İlker Duran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin başı sağolsun dileklerini iletti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünün 35 ilde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkenin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan biri olduğunu söyledi. Yumaklı, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, polis ekipleri araçları durdurarak detaylı arama yaparken sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yapılan uygulamalarda ise araç sürücülerinin belgeleri incelendi ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?