CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıkta şiddetin sona erdiği, sağlık hizmetinin ticari faaliyet olarak görülmediği ve hekimlerin siyasi iktidar eliyle tehdit edilmediği günlerin geleceği ümidiyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını belirtti.

14.03.2024 14:35  Güncelleme: 14:39
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sağlıkta şiddetin sona erdiği, sağlık hizmetinin ticari faaliyet olarak görülmediği, hekimlerin siyasi iktidar eliyle tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği günlerin geleceği ümidiyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti - Son Dakika

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