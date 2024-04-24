CHP Genel Başkanı Özgür Özel koltuğunu Dora'ya devretti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel koltuğunu Dora'ya devretti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makamını Bilkent Üniversitesi öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti. Özel, koltuk devretme merasiminde Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan koltuğun önemine vurgu yaparken, Mimaroğlu da eğitim seferberliği başlatılmasını ve çevre bilincinin oluşturulmasını istedi.

24.04.2024 00:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel koltuğunu Dora devretti

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel koltuğunu Dora devretti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde makamını Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Hazırlık sınıfı öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti. Özel TBMM gerçekleşen koltuk devretme merasimde, "Bu koltuk Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait" derken CHP Genel Başkanlarının 83 koltuğu olduğunu vurguladı. Makamını çocuk Başkan Dora Mimaroğlu'na devreden Özgür Özel bu sırada "Koltuğa rahat oturun, sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler" demesi gülüşmelere sebep oldu.

Dora Mimaroğlu, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu devraldıktan sonra "Dünyada en önemli söz bir çocuğa verilen sözdür, ömür boyu etkileri akıldan çıkmaz. Bana verdiği her iki sözünü de yerine getirdiği için sevgili Özgür Beyi hiç unutmayacağım" diyerek Özel'e teşekkür etti.

Mimaroğlu, eğitim seferberliği başlatılmasını isteyerek, "Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek gerekli farkındalıkları oluşturun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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