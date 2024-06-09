CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Tarımda Üretim ve Üretici Lehine Düzenlemeler Yapılmalı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Tarımda Üretim ve Üretici Lehine Düzenlemeler Yapılmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Tarımda Üretim ve Üretici Lehine Düzenlemeler Yapılmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleştirilen 7. Kiraz Festivali'ne katılarak tarımda üretim ve üretici lehine kalıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Özel, üreticilerin artan maliyetler nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini vurgulayarak, iyi tarım uygulamalarıyla verim ve ihracatın artırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, çiftçi sayısının azalması ve genç çiftçilerin sektörü terk etme isteği konusunda uyarılarda bulundu.

09.06.2024 14:51
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarımda üretim ve üretici lehine kalıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İzmir programı kapsamında Bornova Belediyesince Beşyol Mahallesi'nde gerçekleştirilen 7. Kiraz Festivali'ne katılan Özel, Türkiye'nin kiraz üretimi konusunda dünyada birinci olduğuna dikkati çekti.

Kiraz üretiminde İzmir ve Manisa'nın ön sıralarda yer aldığını kaydeden Özel, üreticinin artan gübre, mazot, ilaç ve işçilik maliyetlerinden dolayı zor zamanlar geçirdiğini ifade etti.

Özel, şöyle konuştu:

"Hem üreticimizin sorunlarını çözmek hem verimi hem ihracatı arttırarak herkesin yüzünü güldürecek iyi tarım uygulamaları yapmak mümkün. Bunun için tarımda üretim ve üretici lehine kalıcı düzenlemeler yapmak gerekiyor. Unutmayalım ki 2003 yılında 2,8 milyon çiftçimiz varken 21 yıl sonra bugün 2,3 milyon çiftçimiz var. Yani yarım milyon çiftçi kayıp. Çiftçiliği bırakmış. 20 yılda 500 bin çiftçi kayboluyorsa her şeyden beka sorunu çıkaranlar buraya baksınlar. Memlekette her dört genç çiftçiden üç tanesi bırakmak istiyor. Çiftçilerin yaş ortalaması 58 olmuş. Yani çiftçilik artık sadece yaşlıların yaptığı bir iş olmuş."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından alanda üreticilerle görüşen Özel'e çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Tarımda Üretim ve Üretici Lehine Düzenlemeler Yapılmalı - Son Dakika

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