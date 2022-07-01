CHP'li Özel'den TBMM Teşkilat Kanunu'nda değişiklik teklifine tepki - Son Dakika
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CHP'li Özel'den TBMM Teşkilat Kanunu'nda değişiklik teklifine tepki

01.07.2022 17:29
CHP'li Özel'den TBMM Teşkilat Kanunu'nda değişiklik teklifine tepki

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayan, torba teklifle TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik öngörüldüğünü söyleyerek, bu düzenlemeye karşı olduklarını belirtti.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayan, torba teklifle TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik öngörüldüğünü söyleyerek, bu düzenlemeye karşı olduklarını belirtti.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada; TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayan, torba teklifle TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik öngörüldüğünü söyledi. Özel, "Bu düzenlemeyle Meclis'te Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Başkan ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapanların müşavirlik kadrosuna atanması öngörülüyor. Anlaşılmaktadır ki, Meclis bürokratları bir iktidarın değişeceğine inanmıştır. Meclis Başkanı da kendi atadığı üst düzey bürokratların bankamatik memuru olabilmesinin önünü açacak bu düzenlemeye olur vermiştir. Bu düzenleme bugüne kadar olduğu gibi TBMM Başkanı'nın görevden aldığı yöneticileri uygun görmesi halinde var olan müşavirlik kadrolarından boş olanlara ataması biçiminde değil, görevden alınacak yönetici sayısı kadar ilgili kadrodan otomatik ihdas edilmesi şeklinde olacağından sakıncalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzenlemeyi doğru bulmadığımızı beyan ediyoruz. Ancak bir süredir ifade ettiğimiz psikolojik iktidarın el değiştiği, siyasi iktidarın ilk sandıkta el değiştireceğine yönelik ifadelerin iktidar partisi ve iktidar partisine yakın bürokratlar tarafından da kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Meclis bürokratlarının, Millet İttifakının iktidarında bugüne kadar olmayan bir yöntemle bankamatik memur kadrolarına kendilerini atayacak bu düzenlemeye Meclis Başkanlığı'nı da ikna ederek, TBMM'yi alet ediyor olmalarını doğru bulmadığımızın altını bir kez daha çiziyoruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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