CHP heyeti Erzincan'da - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberinde ki heyet Erzincan'da temaslarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile beraberindeki milletvekilleri ve partililerden oluşan 40 kişilik heyet, bir dizi ziyarette bulunmak ve vatandaşlarla bir araya gelmek üzere Erzincan'a geldi. Kentte çeşitli temaslarda bulunulmadan önce parti il binası önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Başkan İlgezdi, Erzincanlı vatandaşların sorunlarını dinlemek ve sorunlara çözüm üretmek için geldiklerini ve evlere misafir olacaklarını söyledi. İlgezdi yaptığı açıklamada, "Aslında bugün Erzincan'ın taleplerini ve sorunlarını dinleyeceğiz. Ben inanıyorum ki günün sonunda yurttaşlarımızla yeni ve sağlam gönül köprüleri kuracağız. Refah, bolluk ve sağlık içinde yaşayacağımız Türkiye özlemiyle çalışıyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla aylardır kapı kapı, il il güzel ülkemizi geziyoruz. Nerede bir dert, sorun varsa bunları tespit edip çözüm bulmak adına Ankara'dan geniş bir fikir birliğiyle yol yürüyüp iktidara geldiğimizde güzel yarınlarını kurmak için mücadele ediyoruz. Biz açta açıkta, darda, sıkıntıda olan vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Biz esnafımız dükkanını siftahsız kapatmasın, çiftçimiz mahsulünü tarlada bırakmasın istiyoruz. Erzincan'da hangi siyasi partili olursa olsun, yurttaşlarımızın bizleri çok güzel misafir edeceğine inanıyoruz ve şimdiden hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

CHP heyeti yapılan basın açıklamasının ardından gruplar halinde ilçelerde ve merkezde esnaf ziyaret etti. - ERZİNCAN