CHP'li Akay, DDK'nin SPK ve BDDK dahil denetleyici kurumları denetlemesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Akay, DDK'nin SPK ve BDDK dahil denetleyici kurumları denetlemesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, fon soruşturmalarında DDK'nin SPK ve BDDK dahil denetleyici kurumları denetlemesini istedi. Akay, düşük değerden alıp yüksek bedelle satanların ve üçüncü kişilerle bağlantılarının tespit edilerek mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, fon soruşturmalarına ilişkin, "Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dahil bütün kurumları, yani denetleyici kurumları da denetlesin. Buradaki durumları tespit etsin." dedi.

Akay, Meclis'teki basın toplantısında, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu fonlarda olağanüstü işlemlerle düşük değerden alıp çok yüksek bedelle satan kişilerin tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Akay, bunların üçüncü kişilerle de bağlantılarının belirlenerek mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti.

Olağanüstü kazançlarla ilgili "organize bir hareket" olduğunu söyleyen Akay, Takasbanktaki bazı yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda çeşitli portföy şirketlerinde de yöneticilik yapmasına tepki gösterdi.

DDK'nin göreve çağrılmasını isteyen Akay, "DDK, SPK ve BDDK dahil bütün kurumları, yani denetleyici kurumları da denetlesin. Buradaki durumları tespit etsin. 2020 yılından bu yana hatta geriye dönük işlem yapanlar, fiktif olarak bu menkul kıymetlerin bu fonlardaki hisselerin katılım paylarının değerlerini yükseltenler kim? Bu işi yapanlar kim?" diye sordu.

Akay, nereye uzanırsa uzansın konunun üzerine sonuna kadar gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuSermaye Piyasası KuruluDevlet Denetleme KurumuCumhuriyet Halk PartisiMilletvekiliCevdet AkayPolitikaKarabükEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
13:14
8-0’lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat’ın akıbeti belli oldu
8-0'lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat'ın akıbeti belli oldu
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:37:57. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP'li Akay, DDK'nin SPK ve BDDK dahil denetleyici kurumları denetlemesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei