CHP'li Akbulut'tan Çiftçilere Faiz İndirimi Talepleri - Son Dakika
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Politika

CHP'li Akbulut'tan Çiftçilere Faiz İndirimi Talepleri

CHP'li İzzet Akbulut, çiftçilerin borç faizlerinin silinmesini ve yem fiyatlarının sabitlenmesini istedi.

12.02.2025 14:19
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CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Çiftçinin banka ve tarım kredi kooperatiflerine borçlarının faizlerini silelim." dedi.

Akbulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Burdur'da yem karma makinesine düşen bir kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu söyledi.

Yem girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığının bu duruma çözüm bulmadığını savunan Akbulut, üreticinin bu durum karşısında kendince çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti. Akbulut, "Tarım ve Orman Bakanlığının konuya el uzatması gerekiyor. Bakanlığın, bir maliyet tablosu çıkartıp, her yılın belirli bir döneminde yem fiyatlarını sabitleyip, olası yem fiyatlarının artışlarını, destekleme adı altında üreticilerimize vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Çiftçinin bankalara borcunun 868,6 milyar lirayı aştığını, tarım kredi kooperatiflerine borcun ise yaklaşık 55 milyar lira olduğunu belirten Akbulut, bu duruma ilişkin TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdiğini belirtti. Akbulut, "Onları borç yükünden kurtarmak adına bir teklifte bulunuyoruz. Çiftçinin banka ve tarım kredi kooperatiflerine borçlarının faizlerini silelim. Onlara, bu borçları '4 yıl içinde eşit taksitler halinde ödeyebilecek imkan sunalım' diye kanun teklifinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Akbulut, lokantacı esnafının KDV yüküyle alakalı da TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi verdiğini söyledi. Akbulut, "Onda da diyoruz ki lokantacı esnafının, gıda sektörüne iş yapan esnafın mal alımlarındaki ödedikleri KDV oranı yüzde 1'in, çıkış yaptıklarında yani faturalandırdıklarındaki KDV oranının da yüzde 1 olması gerektiğini düşüyoruz. Yüzde 10 olması onları her ay ekstra bir KDV yüküyle karşı karşıya bırakıyor." dedi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Ekonomi, Burdur, Tarım, Banka, Son Dakika

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