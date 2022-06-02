CHP'li başkan Özcan'a kadınların tepkileri sürüyor - Son Dakika
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CHP'li başkan Özcan'a kadınların tepkileri sürüyor

02.06.2022 16:01

CHP'li başkan Özcan'a kadınların tepkileri sürüyor Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözlerini protesto eden Öz Sağlık İş Genel Başkanı Devlet Sert, "Kadına yönelik ahlaksız saldırıyı yapan bu köhnemiş zihniyete karşı gerekenlerin...

CHP'li başkan Özcan'a kadınların tepkileri sürüyor

BOLU - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözlerini protesto eden Öz Sağlık İş Genel Başkanı Devlet Sert, "Kadına yönelik ahlaksız saldırıyı yapan bu köhnemiş zihniyete karşı gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" şeklinde karşılık verdi. Özcan, sözlerinin ardından gelen tepkilere yönelik sosyal medya hesabından, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Yaşanan olayların ardından Özcan, belediye meclis üyesi Hacer Çınar'ın da şube başkanı olduğu Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri tarafından belediye binası önünde protesto edildi. Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert'in de katıldığı protestoda kadınlar başkan Özcan aleyhine sloganlar attı.

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, "Bu saldırı sadece meclis üyesi Şube Başkanımıza değil tüm kadınlara ve kadınların onuruna yapılmıştır. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu çirkin ve ahlaksızca söylemleriyle hedef aldığı Türk kadını dünyanın en fedakar, cefakar ve ahlaklı kadınlarıdır. Türk kadınının gücünü, ahlakını ve inançlarını yok sayarak, çirkin saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyoruz. Zamanı geldiğinde zalim Bolu Beyi'ne, Köroğlu'nun kadınlarının da gereken cevabı en güzel şekilde vereceğini biliyoruz" dedi.

"Gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz"

CHP'yi de uyaran Sert, "Belediye başkanının üyesi olduğu CHP'yi de uyarıyoruz. Her fırsatta kadınları aşağılayan, her açıklamasında kadınları meta olarak gören, emekçi bir kadına yönelik ahlaksız saldırıyı yapan bu köhnemiş zihniyete karşı gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onu, tüm kadınlara havale ediyorum"

AK Parti Belediye Meclis üyesi Hacer Çınar ise, "Sonuçta mecliste bir olay yaşandı. İnsanlar gaf yapabilir, kafası iyi değildir diye düşündüm. Süreç içerisinde bir özür bekledim. Ama herhalde ayamadı. Özür dilemek aklına gelmedi herhalde. Onun üzerine "iffetimi koruyorum" demesi asla kabul edilemez. Önce Allah'a, sonra yargıya, Bolu halkına ve Türkiye'deki tüm kadınlara havale ediyorum" diye konuştu.

CHP'li başkan Özcan'a kadınların tepkileri sürüyor
CHP'li başkan Özcan'a kadınların tepkileri sürüyor
CHP'li başkan Özcan'a kadınların tepkileri sürüyor
CHP'li başkan Özcan'a kadınların tepkileri sürüyor
CHP'li başkan Özcan'a kadınların tepkileri sürüyor

YORUMLAR
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Bolu Belediye Meclisinin AK Parti'li kadın üyelerinden Başkan Özcan'a tepki Bolu Belediye Meclisinin AK Parti'li kadın üyelerinden Başkan Özcan'a tepki BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN KADIN MECLİS ÜYESİNE SÖZLERİ PROTESTO EDİLDİ
Kaynak: İHA

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