CHP'li Öztrak: İktidarımızda hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de önerdiğimiz kanunu çıkaracağız - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: İktidarımızda hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de önerdiğimiz kanunu çıkaracağız

07.10.2022 17:16
CHP'li Öztrak: İktidarımızda hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de önerdiğimiz kanunu çıkaracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Samimi olmadığını gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Samimi olmadığını gösterdi. Zorba olduğunu kanıtladı. Özgürlükçü Anayasa yapmak kim, Erdoğan kim? Biz iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu çıkaracağız. Anayasa'ya da geçireceğiz" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, süt üreticisi ve besicinin aylardır yüksek maliyetler nedeni ile feryat ettiğini belirterek, "Son bir yılda besi ve süt yemi yüzde 115 zamlanmış. Mazot yüzde 215 zam görmüş ama Ulusal Süt Konseyi; Nuh diyor peygamber demiyor. Çiğ süt fiyatını 7,5 liraya sabitlediler. Öylece bekliyorlar ama süt fiyatları artmadığı halde, mazot ve yem fiyatları aldı başını gidiyor. Sektör uzunca bir süredir can çekişiyor. Üretici, gebe hayvanlarını kesiyor. Bu beceriksizler yüzünden en az 1 milyon damızlık ve süt ineği kesime gönderilmiş. Bunu şimdi yerine koymaya kalksak ihtiyaç duyulan kaynak 42 milyar lira. Tabii alacak hayvan, bunlara bakacak besiciyi bulabilirsen" diye konuştu.

Öztrak, önümüzün kış olduğunu hatırlatarak, "Buğdayın, arpanın, kırmızı mercimeğin ekim zamanı geldi. Çiftçi tarlasına girecek ama mazota, gübreye yaklaşamıyor. Son 1 yılda tarlaya atılacak taban gübre yüzde 200 zam görmüş. Mazotu biraz önce söyledim. Her gün zam gelmeye devam ediyor. Çiftçi tarlasına gidemezse, taban gübresini atamazsa, yiyecek ekmek bulamayacağız. Üreticiye verilen desteklerin mutlaka artırılması, gübrede iç tüketime öncelik verilmesi gerek" ifadelerini kullandı. 'CUMHURİYET TARİHİNDE BÖYLE BİR AÇIK YOK 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklamasına değinen Öztrak, Merkez Bankası'nın net rezerv grafiğini göstererek, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kasası, 59 milyar dolar açık veriyor. Cumhuriyet tarihinde böyle bir açık hiç yaşanmadı. Bu ülke 2'nci Dünya Savaşı'nı gördü, Kore Savaşı'nı gördü, Kıbrıs Barış Harekatı'nı gördü. Büyük depremler, afetler gördü ama hiçbir zaman döviz kasasında bu büyüklükte bir açık görülmedi."'BİZ İKTİDARIMIZDA ÖNERDİĞİMİZ KANUNU ÇIKARACAĞIZ'Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa konusundaki açıklamalarına ilişkin de "Bugün Genel Başkanımız sosyal medyadan görüşlerimizi paylaştı. Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdı. Samimi olmadığını gösterdi. Zorba olduğunu kanıtladı. Özgürlükçü anayasa yapmak kim? Erdoğan kim? Biz iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu çıkaracağız. Anayasa'ya da geçireceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: İktidarımızda hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de önerdiğimiz kanunu çıkaracağız - Son Dakika

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