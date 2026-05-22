Muharrem İnce: "Bütün partililerimize sakin olmayı öneriyorum"
Muharrem İnce: "Bütün partililerimize sakin olmayı öneriyorum"

22.05.2026 13:38
Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları, Genel Başkan Özgür Özel'e destek amacıyla parti genel merkezinde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, 'mutlak butlan' kararının ardından Özgür Özel'e destek için parti genel merkezine geldi.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti. Kararın ardından bugün Özgür Özel'e destek amacıyla CHP'li milletvekilleri ve üyeler genel merkeze geldi. Özel'in talimatıyla belediye başkanları da toplantı yapmak üzere genel merkeze geldi.

Muharrem İnce, parti binasına gelişinde 'mutlak butlan' kararına ilişkin, "Bütün partililerimize sakin olmayı öneriyorum. Biz çok badireler atlatmış bir partiyiz. Savaş meydanlarında kurulmuş partiye mahkeme salonlarında yön değiştirtemeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "YSK'nın ilçeleri, il kongrelerini onaylayıp olağan kongresine izin verdiği bir ortamda bir mahkeme YSK'nın kararını tanımadığını ifade ediyor. YSK'nın kararları herhangi bir üst mahkemeye gitmez. Onay makamıdır YSK. Şu an Türkiye'de milyonlarca insan gözyaşı döküyorsa ve CHP iktidarı için uğraşıyorsa demek ki ortada bir yanlış var. CHP'li ağlıyorsa, böyle bir karar CHP'nin lehine bir karar olamaz" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, "Biz arkamızda halkımızın, milyonların olduğunu biliyoruz, görüyoruz, her an hissediyoruz. Dolayısıyla bu yanlış karar halkın vicdanından geri dönecektir. Baba ocağındayız, buradayız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise, karardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu sadece CHP'nin meselesi değil, bu ülkede demokrasiye inanan kim varsa hepimizin meselesi. Milletimizle beraber, demokrasiye inanan herkesle beraber mücadele ederek doğru bir çıkış yolu bulunacağına inanıyorum" diye konuştu.

Akşam saatlerinde Özgür Özel'in il ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

