CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in babasını arayarak başsağlığı diledi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmandan çıktıkları sırada, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, hayatını kaybetti.

KILIÇDAROĞLU, BABASINI ARAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Büyük yankı uyandıran olay sonrasında birçok parti lideri ve siyasi isim taziye mesajları yayınlarken, MHP'de sessizliğin hakim olması dikkat çekti. Öte yandan CHP Genel başkanı Kemal Başkanı, Sinan Ateş'in babasını arayarak başsağlığı diledi. Konuya ilişkin gazeteci İsmail Saymaz, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'i arayarak, başsağlığı diledi" paylaşımında bulundu.

ŞÜPHELİ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Öte yandan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma titizlikle devam ederken, polisin saldırganlardan motosikleti kullanan ismi de yakalamasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Olay sonrası harekete geçen Ankara Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen motosikletli 2 saldırganın bir fotoğraf karesi polise gönderildi.